Havelland

Rund 60 Millionen Deutsche sind am Sonntag dazu aufgerufen, ihre Stimmen für die Wahl des 20. Deutschen Bundestags abzugeben. 8 Uhr öffnen die Wahllokale – auch im Wahlkreis 56. Der deckt den größten Teil des Havellands ab, östlich in Nauen beginnend über Friesack, das Amt Nennhausen bis in den westlichen Zipfel nach Rhinow und Großderschau. Außerdem zählt zum Wahlkreis auch die Prignitz und Ostprignitz-Ruppin. Die MAZ-Redaktion berichtet ab dem frühen Morgen für die Havelländer aus dem Wahlkreis 56 im MAZ-Liveticker.

Lesen Sie hier den Havelland-Liveticker zur Bundestagswahl am 26. September 2021 aus Wahlkreis 56:

Guten Morgen liebe Leser und herzlich Willkommen beim MAZ-Liveticker zur Bundestagswahl!

Wir begrüßen Sie recht herzlich in unserem Liveticker zur Bundestagswahl 2021. Den ganzen Tag über halten wir Sie hier über die Entwicklungen und Ereignisse im Wahlkreis 56 auf dem Laufenden. Unsere Reporter sind bereits ausgeschwärmt, sie fangen Stimmungen und Ereignisse im Havelland im Wahlkreis 56 ein.



Es lohnt sich also heute immer wieder hier reinzuschauen - das MAZ-Team hält Sie bis zum Abend mit allen Informationen und Neuigkeiten rund um die Wahl im Wahlkreis 56 auf dem Laufenden!

Tickaroo Live Blog Software

Alle Eckdaten zum Wahlkreis 56 sowie Links zu den Porträts aller Kandidaten aus dem Wahlkreis finden Sie in unserem Überblickstext unter diesem Link.

Lesen Sie mehr Informationen aus dem Havelland im MAZ-Newsletter „Wir im Havelland“

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Von Sebastian Morgner und Nadine Bieneck