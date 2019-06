Nauen/Falkensee

Eintauchen in die Ferien: Das war in Nauen wortwörtlich möglich. Die Stadt hatte Mittwoch ab 12 Uhr zu einer Zeugnisfete ins Stadtbad eingeladen. Von Caritas über Mikado-Verein bis zu Clown Crazy-Ben reichte das Angebot der Party auf dem großzügigen Stadtbadgelände. Bei freiem Eintritt konnten die Besucher an diesem Tag die Anlage besuchen. Bürgermeister Manuel Meger eröffnete die Fete mit einer kleinen Rede und gab das Zeichen für die Schaumkanone. Sehr zur Freude der vielen Mädchen und Jungen, die in die weiße, weiche Pracht eintauchten.

Zeugnisfete im Stadtbad Nauen Quelle: Marlies Schnaibel

Gelungener Auftakt für die Ferien, die in den kommenden Wochen für Kinder des Havellandes einiges bieten. Für Wasserratten und Sonnenanbeter hat Karls Erlebnisdorf in Elstal schon seit einigen Tagen etwas Besonderes zu bieten: Europas größte aufblasbare Wasserrutsche will berutscht und bespielt werden. In der Sommer-Zeit sind bei Karls die Öffnungszeiten verlängert worden: Die Anlage ist im Juli und August bis 20 Uhr zu besuchen.

Pappbootrennen: Falkenseer und Dallgower Jugendklubs laden für den 4. Juli ab 10 Uhr zum Pappbootrennen auf dem Falkenhagener See ein. Vor dem Rennen werden die Schwimmkörper am Ufer gebastelt. Das Angebot richtet sich vor allem an Zehn- bis Zwölfjährige Falkenhagener See. Quelle: Enrico Berg

Unfreiwillig Baden gehen – das kann einem in Falkensee passieren. Die Jugendklubs laden nämlich wieder zum Pappbootrennen auf dem Falkenhagener See ein. Wer als letzter untergeht, hat gewonnen. Dem Spaß auf dem See geht zuvor der Spaß beim Basteln der Boote voraus.

Workshop auf dem MTB-BMX-Gelände Falkensee von den Pic Trail Raiders (Ende Duisburger Straße): am 22. Juni von 10 bis 11.30 Uhr. Übungsleiter Robin Stemans zeigt Fahranfängern, wie es geht. Ein taugliches Fahrrad, Schutzbekleidung sowie Getränke mitbringen. Quelle: dpa/Spata

Aktiv können Ferienkinder und Jugendliche aber auch an anderen Orten und Stellen werden. In Falkensee gehört der BMX-Workshop an diesem Wochenende dazu und die Malaktion, bei der das Team vom Haus am Anger einlädt, den Rosentunnel zu verschönern. Mit Farbe, Pinsel oder Spraydose soll der optisch ramponierte Durchgang ein frisches Aussehen erhalten.

Der Rosentunnel von Falkensee kann schöner werden: Das meint die Crew vom Creativen Zentrum „Haus am Anger“ und lädt zur großen Malaktion am Tunnel: Gemalt wird in den ersten Ferienwochen mit Pinsel oder Spraydose vom 24. bis 28. Juni und vom 1. bis 4. Juli jeweils von 9 bis 16 Uhr. Quelle: Marlies Schnaibel

Der Leonardo-da-Vinci-Campus Nauen unterbreitet bis zum 2. August wieder mehrere öffentliche Ferienangebote, bei denen es um körperliche und geistige Fitness geht: Leichtathletik-Camp und Basketball-Camp, Englisch-Summer-Camp und Arduino-Camp für junge Programmierfans.

Ein bisschen ruhiger geht es da in Falkensee zu. Die Stadtbibliothek hat wieder ihre Lese-Überraschungspäckchen gepackt und ruft zudem zu einer Sommer-Ferien-Foto-Aktion auf. Das Museum hat einen Kinderfilm wiederentdeckt, in dem ein junger Falkenseer einst die Kinder-Hauptrolle verkörperte. Sebastian Paasch spielte mit in „Nachhilfe für Vati“, einem Defa-Film von 1983. Für die Aufführung am 27. Juni gibt es noch einige Karten.

Ferienkino im Falkenseer Museum: Am 27. Juni, 10 Uhr, wird „Nachhilfe für Vati“ - ein DEFA-Kinderfilm gezeigt. In den Rollen der Geschwister sind Jana Zoller und der Falkenseer Sebastian Paasch zu sehen. Die Erwachsenenrollen sind mit Katrin Saß, Barbara Röhl und Dieter Montag prominent besetzt. Quelle: Wolfgang Bangemann

Noch weiter in die Vergangenheit kann abtauchen, wer sich nach Ribbeck oder Paretz begibt. In Ribbeck sind die Havelländer Puppenbühne und das Mario-Netten-Theater mit Geschichten rund um den berühmten Birnbaum zu erleben, das Schloss und die Alte Schule laden dazu ein.

Im Schloss Paretz können die Besucher erfahren „Wie wird man Prinz oder Prinzessin?“ Das Schlossteam bietet bis zum Ende der Ferien fast jede Woche zwei Familienführungen an, bei denen die kleinen Besucher Geschichten aus dem Leben des königlichen Nachwuchses erfahren könne, aber auch selbst in die Mode der Zeit vor fast 200 Jahren schlüpfen können.

Von Marlies Schnaibel