Chefarzt spricht in Falkensee über das Thema Glutenunverträglichkeit

Rund ums Thema Kindergesundheit dreht sich am kommenden Mittwoch, 17. November, in Falkensee ab 18 Uhr der nächste Chefarzt-Vortrag der gemeinsamen Reihe von den Havelland-Kliniken und der Kreis-Volkshochschule (VHS).

Chefarzt Norbert Dahlinger wird über das Thema Glutenunverträglichkeit (Zöliakie) bei Kindern referieren und damit vor allem Eltern ansprechen, deren Kinder unter chronischen Bauchschmerzen leiden. Auch im Erwachsenenalter merken viele Menschen nicht, dass sie eine Glutenunverträglichkeit haben, da manche Verläufe sehr mild sind.

Bei Kindern Diagnose mit Verzögerung

Bei Kindern wird die Diagnose häufig mit deutlicher Verzögerung gestellt, da nur ein Teil der klassischen Symptome auftritt und manche Anzeichen nicht richtig gedeutet werden. Dennoch sei es wichtig, der wahren Ursache von „Bauchschmerzen“ auf den Grund zu gehen.

Zöliakie habe viele Gesichter: Meist klagen Betroffene über Bauchschmerzen, Blähungen und Durchfall, aber auch Verstopfung. Die Vermeidung von Gluten (Bestandteil von Weizen), das in vielen Nahrungsmitteln zu finden ist, sei für Betroffene wichtig. Denn im schlimmsten Fall kann die Zöliakie zu einer Autoimmunerkrankung und einem erhöhten Krebsrisiko führen.

Anmeldung bei der VHS erforderlich

Norbert Dahlinger ist Chefarzt der Kinder- und Jugendmedizin in den Havelland-Kliniken. Der Gesundheitsvortrag findet in der Falkenseer Volkshochschul-Lehrstätte in der Poststraße 15 statt.

Die Teilnahme ist gebührenfrei, eine vorherige Anmeldung bei der VHS ist jedoch erforderlich unter 03321/403 67 18 oder per E-Mail an vhs@havelland.de.

