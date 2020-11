Obwohl sie sich an alle Regeln gehalten hätten, seien sie dennoch jetzt diejenigen, die schließen müssen, sagt Sebastian Uhlich frustriert. Der 30-Jährige aus Falkensee betreibt seit zwei Jahren das Fitnessstudio „Cleverfit“ in Nauen. Seit Montag bleiben dessen Türen zu – der Jungunternehmer kämpft nach dem zweiten Lockdown in diesem Jahr nun ums Überleben.