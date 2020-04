Bei den Agrarbetrieben wächst die Existenzangst

Havelland

Petra Bialek, Inhaberin der gleichnamigen Pferdehofes in Tremmen, war eine der ersten aus dem Landkreis Havelland, die die seit 6. April mögliche Soforthilfe für Agrarbetriebe beim Land beantragt hat. „Ich weiß nicht, ob und wann wir die bekommen. Ich weiß aber, dass unsere Tiere Futter brauchen und dass wir derzeit keine Einnahmen haben“, sagt die Tremmenerin.

Wo sonst Schulkinder aus Berlin und Brandenburg mit Ziegen, Schafen, Hühnern, Ponys und Pferden viele Stunden ihrer Freizeit verbringen, herrscht seit Wochen gespenstische Ruhe. Auch die eine Ferienwohnung auf dem Hof Bialek steht leer.

Soforthilfe für Agrarbetriebe Seit dem 6. April erhalten Agrarbetriebe in Brandenburg eine Soforthilfe, wenn sie von der Corona-Krise betroffen sind. Die Anträge müssen bis zum 31. Mai gestellt werden. Für Agrarbetriebe mit bis zu fünf Beschäftigten sind maximal 9 000 Euro möglich, bei bis zu zehn Mitarbeitern sind es maximal 15 000 Euro, bei bis zu 50 Beschäftigten sind es maximal 30 000 Euro und bei bis s zu 100 Erwerbstätigen maximal 60 000 Euro. Die Soforthilfe ist kein Kredit und braucht nicht zurückgezahlt werden.

Pferdehof braucht Futter

Das kleine landwirtschaftliche Familien-Unternehmen, das sehr von der Saison abhängt, trifft die Virus-Krise besonders hart. „Wir kommen aus der schwachen Winterzeit und haben gar keine Reserven, trotz weiter laufender Kosten“, erklärt die Inhaberin. Weder Kredite noch Kurzarbeit seien für sie eine Hilfe, denn „die jetzt ausbleibenden Einnahmen können nie nachgeholt werden. Mehr als zwei Drittel der Jahres-Gesamteinnahmen fehlen.“ Eine ihre beiden Teilzeitangestellten hat sich schon eine neue Beschäftigung gesucht. Dazu hat Petra Bialek noch zwei Minijobber auf dem Hof. „Wir haben auch schon die Stundung der Sozialabgaben erreicht“, sagt sie, aber wie lange das alles noch geht, wisse sie nicht.

Mit Tierpatenschaften versucht der Pferdehof Bialek in Tremmen sich über Wasser zu halten. Quelle: privat

Was sie aber freut, ist die Spenden- und Hilfsbereitschaft der Leute. „Vor allem ehemalige Reitschüler und Besucher haben schon Geld für Futter gegeben“, so Bialek. Weil sie aber nicht einfach so Spenden annehmen will, hat sie gedacht: „Wir bieten Tierpatenschaften an. Wer mitmachen will, überweist eine Futterspende und bekommt eine Urkunde mit Foto von dem Tier, das er sich ausgesucht hat.“ Das scheint zu funktionieren, denn die ersten zehn Patenschaften wurden abgeschlossen.

Molkereien wollen weniger Milch abnehmen

Genauso dramatisch ist die Lage in anderen Betrieben, vor allem in denen, die vom Milch- und Fleischverkauf leben, wie der Vorsitzende des Kreisbauernverbandes Havelland Dirk Peters sagt. „Die ersten Molkereien haben signalisiert, dass sie die vereinbarten Milchmengen bald nicht mehr abnehmen können, weil der Markt eingebrochen ist. Großkunden wie Gaststätten und Hotels sind zu, ordern also keine Ware. Und das müssen die Landwirte ausbaden.“

Der Betrieb von Dirk Peters, die Agro Farm GmbH in Neukammer, hat die Corona-Auswirkungen bisher noch nicht zu spüren bekommen, weil es ein Marktfruchtbetrieb ist. Aber das könnte sich jetzt ändern, denn eine Einnahmequelle der Agro Farm droht zu versiegen: „Wir liefern Futter für 2500 Pferde sowie für die Tiere im Berliner Zoo und im Tierpark. Wenn die kein Geld mehr haben, um zu bezahlen, dann wird es eng“, so Peters. Er können für seinen Betrieb noch nicht einschätzen, ob Soforthilfe beantragt werden muss oder nicht. „Weil das vielen Betrieben so geht, brauchen wir eine Fristverlängerung für die Anträge über den 31. Mai hinaus.“

Gespräche über Verlängerung der Antragsfrist

Das sieht auch der Geschäftsführer des Kreisbauernverbandes Johannes Funke, der auch Landtagsabgeordneter ist, so: „Es laufen dazu bereits Gespräche.“ Wie viele Agrarbetriebe aus dem Havelland die Soforthilfe beantragt haben oder es noch machen wollen, könne er nicht sagen, denn das regele jeder Betrieb selbst.

Fleischpreise im Keller

Bedenklich ist die Lage auch bei der Genossenschaft Wachower Landwirte (GWL). Geschäftsführer Uwe Bublitz zählt auf: „Binnen zwei Wochen gab es einen Preissturz beim Fleisch um fast zwei Drittel. Bekamen wir für ein Kalb bisher 120 bis 150 Euro pro Tier, sind wir jetzt bei 40 Euro. Bei Schlachtrindern fiel der Preis um 40 bis 50 Cent pro Kilo. Unser Sparstrumpf ist leer, denn wir haben ja schon in den letzten beiden trockenen Jahren für das Futter aus der Reserve zubuttern müssen.“

Von Jens Wegener