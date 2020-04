Diese Geschäfte haben jetzt wieder geöffnet

Havelland

Nach fünf Wochen können ab 22. April in Brandenburg Geschäfte wieder öffnen. Die Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Krise werden damit etwas gelockert, Geschäfte bis 800 Quadratmetern Verkaufsfläche dürfen wieder öffnen. MAZ zeigt, welche Geschäfte wieder geöffnet haben.

Mit fast 50000 Quadratmetern ist der Havelpark Dallgow das größte Einkaufszentrum im Havelland. Während Mieter wie Kaufland, Pflanzen-Kölle und Apotheken nicht geschlossen waren, waren die meisten der 50 Läden aber zu. Ab 22. April werden sie schrittweise wieder geöffnet.

Anzeige

Falkensee ist zwar die größte Stadt des Havellandes, verfügt aber gar nicht über große Einkaufseinrichtungen. Der traditionell schwache Einzelhandel verfügt fast nur über Läden unter 800 Quadratmetern. Viele der kleinen Läden öffnen wieder regulär, einige aber mit eingeschränkten Öffnungszeiten.

Weitere MAZ+ Artikel

Ein Shopping-Tempel im Havelland lässt ab Freitag wieder Kunden ein: Das Designer-Outlet Berlin in Elstal öffnet täglich von 10 Uhr bis 18 Uhr. Nicht alle Markengeschäfte dürfen wieder verkaufen, nur die bis zu einer Größe von 800 Quadratmetern. Es gibt nur einen Einlass am Haupttor. Dort wachen Security-Mitarbeiter darüber, dass nicht zu viele Leute ins Center kommen.

In Karls Erlebnis-Dorf in Elstal erfolgt der Neustart am Samstag ab 8 Uhr. Allerdings wird nur der Bauernmarkt offen sein, alle Spielplätze und gastronomischen Einrichtungen bleiben vorerst noch zu. Ab Mai sollen die ersten frischen Erdbeeren aus Rövershagen in Elstal ankommen.

Folgende Läden im Osthavelland sind wieder geöffnet (Liste nicht vollständig):

Falkensee: Kinderbekleidungsgeschäft „Lilly & Leif“ in der Spandauer Straße 172 hat verkürzt geöffnet, und zwar von 13 bis 17 Uhr

Falkensee: Buchladen „Kapitel 8“ in der Bahnhofstraße 8

Falkensee: SP: Schoepe Elektronik, Bahnhofstraße 68

Falkensee: Blumenladen „Dörnröschen“ in der Karl-Marx-Straße 68 (Bahnhof Finkenkrug)

Nauen: Theodor-Körner-Buchhandlung, Mittelstraße 4, montags bis freitags von 10 bis 17 Uhr geöffnet.

Nauen: Elektronikfachgeschäft EP Lehmann, Mittelstraße 4b.

Nauen: Blumenparadies Kähne in der Mittelstraße 8.

Nauen: Lederwaren Mikosek, Mittelstraße 12, zu den normalen Öffnungszeiten.

Nauen: Uhrmachermeister & Juwelier Stackebrandt, Mittelstraße 9.

Brieselang: Schreib- und Spielwaren Pichowsky, Am Markt 2, ab Mittwoch wieder Verkauf des gesamten Sortiments.

Brieselang: Buchhandlung „Bücherwurm“, Am Markt 6.

Nauen: Gardinen- und Bettenhaus, Mittelstraße 35.

Brieselang: Schuhhaus „Stiefelkater“, Am Markt 2.

Falkensee: Philipps Sonderposten, Panzerstraße.

Öffnen Sie auch? Dann schreiben Sie uns gern eine Mail an havelland@maz-online.de

Von MAZ Havelland