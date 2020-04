Corona: Milchbauern halten nach weiteren Melkern Ausschau

Nauen

Für die Landwirte im Havelland und insbesondere für die Milchbauern wäre in diesen Zeiten vor allem eines die absolute Katastrophe: Wenn sich Mitarbeiter mit dem Corona-Virus anstecken, diese ausfallen und der Betrieb eventuell sogar unter Quarantäne kommt. Denn gemolken werden muss täglich, und das mehrmals.

„Wir überlegen schon, wo wir schnell Zusatzkräfte herbekommen, die einspringen können, wenn der Ernstfall eintritt. Aber das ist schwierig. Wir können da keine Ungelernten einsetzen“, sagt Lars Schmidt, Leiter Tierproduktion in der BRB Brandenburger Vermarktungs- und Dienstleistungsgesellschaft mbH in Lietzow. 475 Milchkühe stehen dort auf dem Hof.

Vorsorge wird getroffen

„Wir versuchen aber, Vorsorge zu treffen“, sagt er. So seien die Mitarbeiter angehalten, Abstand zu halten und auf die Händedesinfektion zu achten. Zudem werden die Pausenzeiten entzerrt, so das nicht alle zur gleichen Zeit Mittag machen.

Sorge haben die Landwirte auch, dass die Lieferung von Betriebsmitteln wie Dünger oder Futter irgendwann leiden könnte. Das sei allerdings momentan noch nicht der Fall. wie Lars Schmidt meint. „Wo wir Probleme sehen, das ist die Abholung der Bullenkälber.“ Die Schlachtereien nehmen nicht mehr alle Tiere ab. Zudem ist der Preis pro Tier gesunken, liegt derzeit nur noch bei etwa der Hälfte.

Abholung der Milch klappt noch

Die Abholung der Rohmilch indes funktioniere, so Schmidt. Eine Aussage, die Dirk Peters, Vorsitzender des Kreisbauernverbandes, auch für andere Betriebe im Havelland bestätigen kann. „Wir sind heilfroh, dass die Molkereien die Milch abnehmen“, sagt er. Für den Fall, dass Melker wegen Ansteckung mit dem Virus ausfallen, sei man mit Betrieben im Gespräch, die ihre Milchproduktion schon vorher aufgegeben haben. Möglicherweise können dann ehemalige Melker von dort helfen.

Stefanie Peters sorgt mit dafür, dass im Hofladen der Agro Farm in Neukammer die Hygienevorschriften eingehalten werden. Quelle: Andreas Kaatz

Sollte es zu Ansteckungen kommen, dann werde in Abstimmung mit dem Land und dem Landkreis die Situation in dem betreffenden Betrieb extra bewertet und Maßnahme n festgelegt. Es soll zumindest nicht so sein, dass ganze Melkerkollektive in Quarantäne gehen.

Kurzarbeiter wollen helfen

Momentan klingelt sich das Telefon in der Geschäftsstelle des Kreisbauernverbandes heiß. „Leute, die in Kurzarbeit sind, bieten an, als Saisonkräfte zu arbeiten, sogar aus Berlin. Wir hätten nie damit gerechnet, dass es so viele sind“, meint Dirk Peters. Die Mitgliedsbetriebe seien informiert. Wer Bedarf hat, kann sich melden. „Wir haben schon etliche Leute an den Spargelhof in Kremmen vermittelt“, so der Vorsitzende, der auch Geschäftsführer der Agro Farm Nauen GmbH ist.

Ansonsten sei man als Kreisbauernverband eng mit dem Landkreis im Kontakt. In seinem eigenen Hofladen in Neukammer habe er schon die erste Kontrolle hinter sich, so Peters. Es wurde überprüft, ob die Hygienemaßnahmen eingehalten werden – ob es Desinfektionsmöglichkeiten gibt oder ob Abstand gehalten werden kann.

Nudeln und Mehl ausverkauft

„Das begrüßen wir auch, dass es solche Kontrollen gibt.“ Erstaunt war er, dass Mitte März innerhalb einer Woche der Absatz von Kartoffeln im Hofladen in die Höhe geschnellt war. Die Regalfächer mit Nudeln und Mehl waren komplett leer. Und nicht selten, dass jemand für 70 Euro Alkohol gekauft hatte. „Das hat sich jetzt aber wieder normalisiert.“

Peters würde sich allerdings wünschen, dass auch die Landwirtschaftsbetriebe in den Genuss von finanziellen Soforthilfen des Landes kommen. Dazu würden noch Gespräche im Ministerium laufen. „Denn es gibt Betriebe, die andere wichtige Standbeine haben, die jetzt weggebrochen sind. Dazu gehören beispielsweise Pensionen und Gaststätten.“

Mit Futterstoffen eingedeckt

Er selber hofft zudem, dass die Pferdehöfe rund um Berlin, aber auch der Zoo und der Tierpark, mit denen er Verträge hat, weiterhin Futter abnehmen. „Das macht uns schon Sorgen“, meint er. Ansonsten sei die Frühjahrsbestellung im Gange. Die Rüben sind in der Erde, und das Drillen von Luzerne läuft momentan. Außerdem ist der erste Dünger ausgebracht.

Keine größeren Probleme hat momentan auch der Betrieb von Peter Kaim in Ribbeck, der 160 Milchkühe besitzt. „Wir dürfen uns aber nicht in Sicherheit wiegen“, meinte er. So hat er bestimmte Futterstoffe auch schon für die nächsten sechs Wochen vorgekauft. „Für uns als Tierproduzenten ist die Betriebsmittelsicherheit sehr wichtig.“

Weniger Geld für Kälber

Ansonsten bekomme auch er für Bullenkälber jetzt deutlich weniger Geld als vorher. Wenigstens gebe es Signale, wonach die Abnahme der Rohmilch nicht gefährdet sei. Allerdings bestehe ein Preisdruck durch fehlende Nachfrage.

Uwe Bublitz von der Genossenschaft Wachower Landwirte eG hat Sorge, was passiert, wenn der Corona-Virus in dem Betrieb mit seinen 420 Milchkühen zuschlägt. „Wenn Leute fehlen, steht die Frage, wie der Tierbestand versorgt werden kann.“

Preis ist gesunken

Außerdem gebe es Hinweise dass die Preise bei Milch und Schlachtvieh nachgeben könnten. „Bis jetzt sind wir alle Tiere losgeworden, aber der Preis ist gesunken“, sagt er. Dies alles passiert gerade in einer Situation, in der die Genossenschaft in eine neue Melkanlage investiert. Die alte ist mit 28 Jahren verschlissen.

Von Andreas Kaatz