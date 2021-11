Dallgow-Döberitz

Beim Zusammenstoß zweier PKW auf einem Parkplatz am Döberitzer Weg sind am Montagabend zwei Frauen leicht verletzt worden. Beim Befahren des Parkplatzes wurde ihnen von einem PKW Seat die Vorfahrt genommen Die Frauen wurden vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Der 37-jährige Seat-Fahrer blieb unversehrt. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von etwa 3.000 Euro.

Von MAZonline