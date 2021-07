Damit die Abc-Schützen im Havelland sicher zur Schule kommen

Havelland

Spätestens, wenn am 9. August die Schule wieder beginnt, sind in allen Linienbussen der Havelbus Verkehrsgesellschaft die Plakate ’Brems Dich!’ angebracht, die die Fahrzeugführer auf die Schulanfänger hinweisen. „Bei den älteren Bussen können wir die Hinweise an der Innenseite der Heckscheibe befestigen, bei den neueren Modellen ist dafür ein Platz an der zur Fahrbahn gerichteten Seitenscheibe vorgesehen“, weiß Jörg Brüggemann. Der Verkehrsbereichsleiter Nauen hat am Dienstag die ersten Plakate von der Verkehrswacht Havelland bekommen. 50 gehen ins Osthavelland, 50 ins Westhavelland.

Jedes Jahr unterstützt die Verkehrswacht Havelland die Plakataktion Schulanfänger. „Außerdem bringen wir noch etwa zehn Banner zur besseren Sicherheit für Abc-Schützen in einigen Kommunen, darunter in Nauen und Falkensee, an“, weiß der Geschäftsführer der Verkehrswacht Havelland, Peter Spors. Finanziert werde das von der Deutschen Verkehrswacht und der Unfallkasse Brandenburg.

1850 Schulanfänger im Havelland

Etwa 1850 Abc-Schützen starten in diesem Jahr im Landkreis Havelland. Damit beginnt für sie nicht nur ein neuer Lebensabschnitt, sondern sie sind fortan regelmäßige Teilnehmer im Straßenverkehr. „Mit den dort oft schwierigen Situationen können die Mädchen und Jungen nicht immer gut umgehen. Manche sind überfordert, sehr leicht abzulenken und deshalb besonders gefährdet“, weiß Henning Kellner, Schirmherr der Verkehrswacht Havelland.

Zur Fahrbahnseite gerichtet werden die Plakate in den neuen Bussen angebracht. Quelle: Jens Wegener

Geschäftsführer Peter Spors empfiehlt aus seiner mehr als 15-jährigen Erfahrung bei der Verkehrswacht den Eltern, ihre Sprösslinge nicht gleich allein mit dem Fahrrad zur Schule zu schicken. „Vorher sollten die Kinder eine schulische Radfahrausbildung mitmachen“, sagt er.

Vor dem ersten Schultag verteilt die Verkehrswacht Havelland in einigen Grundschulen des Landkreises auch wieder rote Basecaps für die Schulanfänger. Havelbus setzt zudem seine „Havelbus-Schule“ in den Grundschulen fort.

Von Jens Wegener