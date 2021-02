Im letzten Oktober startete sie mit der Ambition, „Miss Brandenburg“ zu werden. Samstag Abend stand sie als eben diese im Finale der Miss-Germany-Wahl im Europapark in Rust (Baden-Württemberg): Julia Laura Wolf war eine der 16 schönsten Frauen Deutschlands. Bis zur Spitze reichte es nicht, aber die junge Frau aus Nauen hat sich bestens präsentiert: frisch, aufgeweckt, hübsch.

Frisch, fröhlich, ein bisschen frech: So kam Julia Laura Wolf bis ins Deutschlandfinale. Quelle: Matthias Wolf

Bereits in der ersten Wahlrunde für die Top acht musste sie sich dabei im direkten Vergleich der Miss Baden-Württemberg, Weihua Wang, geschlagen geben, die gewissermaßen ein Heimspiel hatte. Als fast einzige der Finalistinnen stellte sich Julia Laura Wolf, die waschechte Brandenburgerin aus Nauen, mit dem heimischen Dialekt auf der Bühne vor. An diesem Abend kommen Frauen mit wallenden Haaren am weitesten.

Doch trotz des Ausscheidens war die Show für die junge Frau aus Nauen noch nicht vorbei. Die ausgeschiedenen Kandidatinnen verschwanden nicht etwa hinter der Bühne, sondern nahmen in der sogenannten „Support-Her-Lounge“ also der „Unterstütz-Sie-Lounge“ am Rand der Bühne Platz. Von dort aus konnten sie die noch im Wettbewerb befindlichen Kandidatinnen unterstützen.

Wie der ganze Wettbewerb lief auch dieser Abend ohne Publikum ab, auf Youtube konnten die Zuschauer aber die jungen Frauen auf großer Bühne und in strahlendem Licht erleben. „Uns war ja klar, dass nur die Hälfte weiterkommt“, sagte Julia Laura Wolf am Morgen danach, deshalb war sie auch nicht besonders traurig. „Ich fand das richtig toll, dass wir in der Lounge Teil der Show blieben“, erzählt sie, das Miteinander war nicht gespielt und keine der jungen Frauen bekam vor Enttäuschung einen Weinanfall. „Es war aufregend und großartig“, gesteht Julia Laura Wolf.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die „Miss Germany 2021“ darf unter anderem eine spezielle Ausgabe des bekannten Frauenmagazins Cosmopolitan als Co-Chefredakteurin mitgestalten.

Anja Kallenbach wurde Miss Germany 2021. Quelle: Fabian Kirchner

Gewonnen hat schließlich Anja Kallenbach eine Frau aus Thüringen, die sich in der Endausscheidung gegen Miss Berlin mit Attraktivität und Persönlichkeit durchsetzte. Über deren Sieg konnte sich die Nauenerin Julia Laura Wolf echt freuen: „Sie war so etwas wie meine Bezugsperson im Camp gewesen.“ Jetzt heißt es für die junge Frau aus Nauen, erst einmal wieder im Alltag ankommen. Das Miss-Kapitel ist aber für sie noch nicht abgeschlossen: „Wir bleiben Kontakt und haben Ideen, wie wir für junge Frauen etwas machen können.“

Von Max Braun