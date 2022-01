Der Nauener Detlef Schwarz fotografierte das Siegerbild des MAZ-Herbstfoto-Wettbewerbs

Nauen

Das hätte sich Detlef Schwarz nicht träumen lassen. Beim Leserfotowettbewerb, mit dem die MAZ das schönste Herbstfoto im Osthavelland gesucht hat, landete er auf dem ersten Platz – gewählt von den Lesern im Rahmen eines Online-Votings. „Ich war schon sehr überrascht. Damit hätte ich nicht gerechnet“, gibt der Nauener zu. Denn es habe mit dem Zweitplatzierten ein Kopf-an-Kopf-Rennen gegeben. „Mein Kollege verfolgte das auch und meinte, das ist ja spannender als ein Fußballspiel“, sagte der Nauener.

Herbstbilder aus dem Osthavelland bewertet

Eine Jury hatte aus mehr als 70 einsandten Herbstbildern zehn Motive für das Voting ausgewählt. Über 2300 Stimmen wurden abgegeben, auf das Foto von Detlef Schwarz entfielen letztlich die meisten. Er beteiligte sich mit einer farbintensiven Herbstkomposition am Wettbewerb.

Wunderschöne Herbstfarben hat Detlef Schwarz aus Nauen abgelichtet. Quelle: Detlef Schwarz

Und er verrät auch, wo er das Bild aufgenommen hat: „Hinter dem Kreishaus in Nauen geht ein schmaler Weg rein. An einer Stelle rankelt dieser wilde Wein. Und im Herbst, da sieht es prächtig bunt aus. Da sind Beeren dran und auch Hagebutten zu finden, ebenso wie Kastanien. Jedes Jahr bin ich dort. Ich habe so bestimmte Ecken, wo ich weiß, dass man dort zu bestimmten Zeiten gut fotografieren kann“, erzählt der 60-Jährige. So kennt er auch eine Stelle, wo die Krokusse im Frühjahr blühen, und ist dann rechtzeitig vor Ort.

Gewinner Herbstfoto-Wettbewerb in Nauen Quelle: Enrico Berg

Bei einem Vor-Ort-Termin gratulierte MAZ-Redaktionsleiter Sebastian Morgner dem Sieger. Und anschließend ging es mit Fotograf Enrico Berg durch Nauen. Er und Detlef Schwarz konnten dabei ausgiebig fachsimpeln – beispielsweise über Kameraeinstellungen wie Blende, Verschlusszeit und ISO. Aber auch über Schärfentiefe und Blitzparameter wurde ausgiebig gesprochen. Ebenso darüber, wie man am besten ein Feuerwerk fotografiert.

Detlef Schwarz mit der Kamera unterwegs

Detlef Schwarz ist in seiner Freizeit viel mit der Kamera unterwegs. Angefangen hatte das Interesse für die Fotografie schon in der Jugend. „Mein Vater hatte mich damals angesteckt. Meine erste Kamera war eine Pouva Start“, sagt er. „Später habe ich dann Schwarz-Weiß-Filme selber entwickelt, genau wie Dia-Filme“, sagt der Verkäufer für Bodenbeläge, der in Nauen geboren und aufgewachsen ist – danach aber auch eine Weile in Ketzin/Havel und Rathenow gelebt hat.

Fotoshooting mit dem Gewinner Herbstfoto-Wettbewerb in Nauen. Quelle: Andreas Kaatz

Seine erste Spiegelreflexkamera, eine Praktica, hat er immer noch. Heute fotografiert er mit einer Canon. „Aber ich mache weniger Landschaftsfotos, sondern vor allem Tierfotos, das ist für mich die größere Herausforderung“, sagt er. „Am meisten fotografiere ich heimische Tiere wie Reh, Fuchs, Fasan oder Hase, aber auch viel Vögel. Eigentlich alles, was mir vor die Kamera kommt. Das können auch kleinere Tiere sein wie ein Eidechse oder ein Igel.“ Teilweise sei es recht aufwendig, denn man müsse sich auch tarnen, da die Tiere sehr scheu sind.

Motive bei Nauen und Ketzin gefunden

„Ich bin dann viel in Tarnklamotten unterwegs und warte manchmal stundenlang auf den richtigen Moment.“ Seine Motive findet er unter anderem nahe Ketzin und um Nauen herum. Schwarz hat das Glück, dass er jemanden kennt, der ihm hin und wieder Tipps gibt, wo das Wild steht und wo es sich lohnen könnte, zu fotografieren. „Im Frühjahr hat er mir einen guten Hinweis zu einem bewohnten Fuchsbau gegeben. Da konnte ich schön Jungfüchse fotografieren.“

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Jetzt hofft der Nauener, dass er auch mal beim MAZ-Leserfotowettbewerb „Augenblicke“ erfolgreich ist, an dem er sich schon seit vielen Jahren beteiligt.

Neugierige Meise. Quelle: Detlef Schwarz

Immerhin hatte er es mit dem Foto einer Kohlmeise auf seiner Kamera auf die Titelseite geschafft.

Von Andreas Kaatz