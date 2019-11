Wendetaumel und Wahrheitssuche: So berichtete die Zeitung vor 30 Jahren

Falkensee

Am Abend des 9. November 1989 wurde in Falkensee eine Gruppe vom Neuen Forum gegründet. In der Lokalzeitung war darüber nichts zu lesen. Aber die Unruhe und der Aufbruch des Herbstes machten auch vor den Seiten der „Märkischen Volksstimme“ nicht halt.

Kritische Töne

Ja, es wurde auch über die Eröffnung des Karnevalsaison und über die Dirty-Dancing-Party in Falkensee berichtet, aber zunehmend mischten sich offene und kritische Töne in die Berichterstattung.

Allem voran wegen der Ereignisse, die es am 6. Oktober in Falkensee gegeben hatten. Hier waren Jugendliche verhaftet und über Nacht in Nauen inhaftiert worden. Nun wurde am 4. November über eine Aussprache mit Jugendlichen und Eltern sowie Vertretern des VPKA, des Volkspolizei-Kreisamtes, berichtet: Die Polizei räumte ein, dass es „doch zur Anwendung von Hilfsmitteln“ gekommen war.

Tiefes Bedauern

Damit ließen sich die Leute nicht abspeisen, es kam zu vielen weiteren Gesprächen, so dass der Leiter des VPKA schließlich am 21. November öffentlich sein „tiefes Bedauern über den Einsatz der Kräfte der DVP“ (Deutsche Volkspolizei) darlegte und um Entschuldigung bat.

Er sprach davon, dass „aufgrund des ungerechtfertigten Einsatzes des Schlagstockes und der im Nachhinein getätigten Äußerungen eines Angehörigen der DVP dieser von seiner Funktion als ABV entbunden und disziplinarisch zur Verantwortung gezogen wurde“.

Ausrangierte Funktionäre

Der Abschnittsbevollmächtigte war nicht der einzige, der in diesen Tagen gehen musste. So mussten die Bürgermeister in Brieselang und Falkensee ihren Hut nehmen.

Kurt Moritz, 1. Sekretär der SED-Kreisleitung, überstand die Vertrauensfrage, andere Sekretäre der Kreisleitung wie Max Speckan und Wolfgang Schmidt sowie der Vorsitzende der Kreisparteikontrollkommission wurden ihrer Funktionen enthoben: „Es wurde eingeschätzt, dass sie den hohen Anforderungen der Erneuerung der Partei nicht mehr gewachsen sind“, hieß es.

Abgesang auf die Nationale Front

Auch andere mussten oder wollten gehen: Der Kreisvorsitzende des FDGB und die 1. Kreissekretärin der FDJ traten zurück. Auch der Vorsitzende des Kreisausschusses der Nationalen Front des Kreises Nauen schmiss hin und begründete das mit der Überzeugung, dass „die Nationale Front in ihrer gegenwärtigen Struktur dem Prozess der gesellschaftlichen Erneuerung in der DDR hemmend gegenüber“ steht.

Bürger machen mobil

Es war eine Zeit, die mehr Fragen als Antworten lieferte. In allen Orten des Kreises kam es zu oft hitzigen Bürgerversammlungen. Die Überschriften des Novembers vor 30 Jahren lauteten: „Weiter um Klärung bemüht“, „Angebote zu Gesprächen und zur konstruktiven Mitarbeit“, „Heftige Dispute über alles, was die Bürger besonders bewegt“, „Briefkasten des Vertrauens von Freidenkern eingerichtet“, „So offen wie noch nie“.

Maueröffnung in Falkensee. Quelle: Archiv

Dazwischen mischten sich Berichte über die Maueröffnung. „Wegen der absoluten Fülle keine Passkontrolle. Der Jubel bricht sich Bahn. Freund und Verwandte liegen sich in den Armen. Tränen der Freude lässt man freien Lauf. Die Begrüßungsworte vom Spandauer Oberhaupt Salomon, auf einem Feuerwehrwagen stehend, mittels Megafon an die Gäste werden mit tosendem Beifall quittiert“, beschrieb Bernd Wieseke die Ereignisse der Falkenseer Maueröffnung vom 13. November.

52000 Visa erteilt

Mit und ohne Stempel zog es die Menschen nach Westberlin. Am 15. November vermeldete die „MV“, dass die Pass- und Meldestellen der VP im Kreis Nauen bis zum Nachmittag des 14. November bereits 52000 Visa erteilt haben. Etwa im Stundentakt fahren Busse von Nauen und Falkensee zum Rathaus Spandau, wurde vermeldet.

Ketziner Proteste

Bei allem Jubel blieb der Blick für die Probleme zu Hause wach. In Ketzin wurde für den 19. November zum großen Bürger-Forum und zur Demonstration eingeladen. Die Bürgerinitiative ’89 Ketzin und der Jugendklub Ketzin schalteten große Anzeigen. Es ging um die „radikale Erneuerung der sozialistischen Gesellschaft in der DDR, um freie Wahlen in der DDR, um Presse-, Meinungs- und Reisefreiheit“.

Mit einem Blockademarsch von Ketzin zur Mülldeponie forderte die "Bürgerinitiative 89 Ketzin" u.a. die Beendigung der Müllimporte in die DDR. Hinter den Demonstranten stauten sich die Westmüllfahrzeuge. Quelle: MAZ/Michael Hübner

Und es ging um den Schutz der Umwelt und die Schließung der Mülldeponie Vorketzin. Der Protest gegen die geheimnisumwitterte Deponie wird in Ketzin in den Folgewochen Hunderte Einwohner auf die Straße bringen.

Von Marlies Schnaibel