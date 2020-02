Der harte Winter im „Nauener Zoo“

Nauen

Besonders an Regentagen gibt der „Nauener Zoo“ ein tristes Bild ab. Dann führt ein matschiger Weg an den Tiergehegen vorbei, bilden sich Pfützen auf dem Areal und im Stall. „Zoodirektor“ Bernd Wilhelm, so wie er sich auf seiner Internetseite nennt, entschuldigt sich sogleich: „Der Winter ist hart.“ „Schnitzel“ und „Bulette“, die beiden freilaufenden Schweine, fühlen sich sichtlich wohl, die Affen bleiben im Haus. Und Besucher und Aufträge bleiben aus.

„Im Computerzeitalter haben die Menschen keine Beziehung mehr zu Tieren und der Natur“, sagt Bernd Wilhelm. 80 Jahre alt ist der gelernte Tierpfleger, die Wirbelsäule, so sagt er, „sei hinüber, die Gelenke, der Verschleiß von lebenslanger körperlicher Arbeit macht sich nun bemerkbar.“

Eika Beganovic will den Hof mit den Tieren später von Bernd Wilhelm übernehmen. Quelle: Ulrich Hansbuer

Sponsoren können helfen

Dankbar sei er, dass er vor drei Jahren die Nauenerin Eika Beganovic (55) kennengelernt habe, die ihm hilft und die die Tiere genauso liebt, wie er. „Und die Tiere lieben sie“, sagt Wilhelm, der von Spandau im Jahr 2000 in der Nauener Waldsiedlung auf seinem 10000 Quadratmeter großen Hof gezogen ist.

Bis zu seinem 100. Geburtstag will er fit bleiben und durchhalten, sagt der Rentner, der Hilfe gebrauchen kann: „Vor allem die Ställe müssen immer wieder saubergemacht werden.“ Die Auftragslage ist mau, die Rente klein – da freut man sich über Sponsoren. Die Fleischerei Gädicke aus Falkensee gehört dazu, ein Bäcker aus Spandau auch. „Der Tierarzt muss bezahlt werden, alle Tiere werden vom Amtstierarzt untersucht und ein Heuballen kostet 10 Euro“, weiß Bernd Wilhelm.

Alito ist das älteste Pferd im Stall

Es waren einmal die tierischen Stars aus Nauen, die das Theaterpublikum in Berlin zum Staunen brachten. Da inszenierten noch Theaterregisseur und Aktionskünstler Christoph Schlingensief sowie Frank Castorf, der ehemalige Intendant der Volksbühne in Berlin. Wilhelms Hengst Alito – mit 25 Jahren sein ältestes Pferd im Stall – kennen Theaterinteressierte noch aus Vorstellungen im Berliner Maxim-Gorki-Theater. „Alito hat schon in vielen Inszenierungen mitgewirkt – zum Beispiel bei Kleists ’Marquise von O’“, erzählt er.

Besonders gern habe der Tiertrainer mit Christoph Schlingensief zusammengearbeitet. „Da waren vielleicht ein paar verrückte Sachen dabei. Und immer diese nackten Menschen auf der Bühne. Aber solange es meinen Tieren gut geht, ist mir das egal“, scherzt Wilhelm.

Für die Schweine ist der Hof auch bei Regen ein Paradies. Quelle: Ulrich Hansbuer

Behindertengruppen kommen oft zu Besuch

Eine Ziege, die in der Märcheninszenierung „Die Schneekönigin“ einen Karren zieht, oder Hühner, die während der Vorstellung einfach ins Publikum flattern – Wilhelm und seine Tiere können auf viele Jahre Bühnenerfahrung sowie auf TV-Auftritte bei „Unser Charly“ im ZDF zurückblicken. Aber viele Regisseure würden es heutzutage scheuen, Tiere auftreten zu lassen. „Am liebsten arbeite ich mit Behindertengruppen, die ein paar Mal im Jahr aus Berlin zu uns kommen. Sie freuen sich sehr über die Tiere und sind ganz begeistert von unseren kleinen Kunststücken“, sagt Bernd Wilhelm. Aber auch Auftritte in Altenheimen würde er annehmen.

Alle seine Tiere, er weiß nicht genau, wie viele es sind, haben einen Namen. Bis auf das kleine Lämmchen. Für das muss sich Eika Beganovic, seine neue Lebensgefährtin, noch einen ausdenken. „Ich werde den Hof irgendwann weiterführen“, sagt die gebürtige Bosnierin.

Im Sommer, so steht es im Gästebuch des „Nauener Zoos“, ist es herrlich zwischen den Tieren zu sitzen.“ Doch der Winter ist hart.

Von Ulrich Hansbuer