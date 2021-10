Deutsche Post hat gute Nachrichten für Nauener

Nauen

Für den Nauener Horst Bienek ist es jedes Mal ein großer Aufwand, wenn er einen Brief zum Postkasten bringen will. Der 84-Jährige ist gehbehindert und auf den Rollator angewiesen. Die Strecke zu den nächstgelegenen gelben Briefkästen am Rathaus und selbst am Krankenhaus, in dessen Nähe er wohnt, ist ihm zu weit und mühevoll. Manchmal findet er jemanden, der die Post mitnimmt, doch das klappt nicht immer. Er würde sich wünschen, dass im Bereich Ketziner Straße/Dreifelderweg, wo er wohnt, ein solcher Briefkasten installiert wird.

„Ich spreche aber nicht nur für mich alleine. Das hier ist ein Neubaugebiet, das sich einwohnermäßig sehr stark entwickelt hat und in dem auch viele wohnen, die gehbehindert sind. Allein in dem Haus, in dem ich lebe, sind es fünf, die einen Rollator oder Rollstuhl haben“, sagt Horst Bienek.

Brief an die Deutsche Post geschickt

Hinzu kommen das benachbarte Seniorenzentrum und das Krankenhaus, wo es auch viele gebe, die nicht mehr so gut zu Fuß sind. Er würde sich deshalb wünschen, dass gleich in der Nähe ein Briefkasten aufgestellt wird. „Ich bin der Meinung, dass dieser stark frequentiert werden würde“, sagt er.

Auch in Absprache mit den Nachbarn habe er deshalb im August einen Brief an die Deutsche Post nach Bonn geschickt und das Anliegen kurz geschildert. Aber bisher gab es keine Rückmeldung auf den Wunsch, im Bereich Dreifelderweg einen Briefkasten aufzustellen. „Ich habe leider noch nichts gehört“, meinte er.

Genehmigung fehlt noch

Die MAZ fragte jetzt bei der Deutschen Post nach. Und Sprecher Hans-Christian Mennenga hat für Horst Bienek und die anderen Bewohner eine gute Nachricht. „Wir würden im Dreifelderweg in Nauen sehr gern einen weiteren Briefkasten aufstellen. Wir haben beim zuständigen Amt in Nauen bereits einen Antrag zur Aufstellung eines Briefkastens in dem Bereich gestellt. Die Genehmigung steht noch aus. Sobald sie uns erteilt wird, werden wir hier einen neuen Briefkasten ans Netz nehmen“, sagte er.

Wie er hinzu fügt, habe das Unternehmen genaue Vorgaben dazu, wo Briefkästen aufgestellt werden können. Grundsätzlich kann er sagen: „Wir übererfüllen die Vorgaben sogar.“ Auch wenn grundsätzlich die Zahl der Postbriefkästen in der heutigen Zeit, wo viel über E-Mail-Verkehr geht, rückläufig sei in Deutschland. Dies gelte für Standorte, die kaum genutzt werden.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Letztlich könne man aber nicht jedem Wunsch nachkommen, Briefkästen aufzustellen. „Das muss sinnvoll sein und die Kästen müssen schließlich auch an die Routenplanung angebunden werden. Wir sind da immer auch mit den Gemeinden im Austausch“, sagt Hans-Christian Mennenga. Im Dreifelderweg in Nauen sehe man aber Potenzial.

Von Andreas Kaatz