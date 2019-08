Ribbeck

Seinen 80. Geburtstag feierte am Montag Friedrich-Carl von Ribbeck in Ribbeck. Der Nachfahre des aus dem Fontane-Gedicht bekannten Gutsherren aus dem Havelland war in den 1990er-Jahren ins Havelland zurückgekehrt. In dem nach seiner Familie benannten Ortsteil Ribbeck kaufte er die auf dem ehemaligen Gutshof gelegene Brennerei und funktionierte sie zu einer Essigmanufaktur und einem Veranstaltungs um.

Ministerpräsident gratulierte

Einer der Gratulanten war Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke. In seinem Schreiben betonte er: „Der Name steht wie nur wenige andere Familien- und Ortsnamen sinnbildlich für die Mark Brandenburg und ihre wechselvolle Geschichte.“

Friedrich-Carl von Ribbeck Quelle: Tanja M. Marotzke

Woidke weiter: „Sie gehören zu den Rückkehrern, die sich der Familiengeschichte und der Mark gleichermaßen verpflichtet fühlen. Mit Mut, Beharrlichkeit und Ideenreichtum wagten Sie und ihre Frau im Zuge der Deutschen Einheit einen Neuanfang in Ribbeck. Sie bewahrten Tradition, in dem Sie Neues schufen. Wie schön, dass Sie und Ihre Familie wieder in Brandenburg zuhause sind.“

Dritte Tafel im Havelland

Der Chef der Staatskanzlei, Martin Gorholt, überbrachte die Glückwünsche des Ministerpräsidenten am Montag auch persönlich und gratulierte dem Jubilar während der Übergabe der 10. Tafel der Märkischen Dichterstraße für Theodor Fontane. Der Kulturförderverein Mark Brandenburg hatte die Ehrung anlässlich des 80. Geburtstages von Friedrich-Carl von Ribbeck initiiert.

Die erste Tafel der Dichterstraße wurde an Erwin Strittmatters Laden in Bohsdorf angebracht. Weitere hängen am Stadtwächterstübchen in Guben (in Erinnerung an Klaus Herrmann), an der Rathenower Stadtbibliothek ( Joachim Christian Blum u.a.), am Schloss Nennhausen (Fouqué), in Werder (Morgenstern) und in Lehnitz ( Friedrich Wolf). In diesem Jahr wird es noch Tafeln in Wiepersdorff (Ehepaar von Arnim), Frankfurt/Oder (H. von Kleist) und Erkner ( Gerhart Hauptmann) geben, so Johanna Leu, Vorsitzende des Kulturfördervereins.

Das Gedicht von 1889

Mit seinem Gedicht „Herr von Ribbeck auf Ribbeck im Havelland“ aus dem Jahr 1889 über den großzügigen Gutsherren, der Birnen an Kinder verschenkte, machte der Dichter Theodor Fontane die von Ribbecks über die Grenzen Brandenburgs hinaus berühmt.

Von Jens Wegener