Die Sorgen der havelländischen Junglandwirte

Das Erntewetter war nahezu optimal. Fast im Minutentakt rollten die voll beladenen Hänger mit Silomais vom Feld. „Doch die landwirtschaftliche Idylle täuscht“, erklärten die beiden Junglandwirte Henning und Mathias Jung ihrem Gast aus der Brandenburger Landwirtschaftsministerium. Eduard Krassa, Abteilungsleiter für ländliche Entwicklung, Landwirtschaft und Forsten, war nach Groß Behnitz gekommen, um sich über den Generationswechsel und die Situation der Junglandwirte im Havelland zu informieren.

Die Maisernte läuft. Quelle: Wolfgang Balzer

Henning Jung nannte Beispiele, wie sich für die Brüder die Situation nach der Übernahme des Landwirtschaftsbetriebes von Vater Wolfgang Jung darstellt. So seien die zugelassenen Pflanzenschutzmittel begrenzt. Die Resistenzen von Ungräsern und Unkräutern würden zunehmen. „Es muss also mehr gepflügt werden, wodurch sich der Kohlendioxid-Ausstoß erhöht.“

Hohe Ertragseinbußen

Zudem habe der Rapsanbau erheblich abgenommen. Die Ursache sehen die Junglandwirte in den festgelegten Einschränkungen bei der Saatgutbeize, die zu Ertragseinbußen bis hin zur Unwirtschaftlichkeit führen würden. 50 Prozent weniger Pflanzenschutz und 30 Prozent weniger Düngemittel seien die von der EU gesetzten Ziele bis 2030. Es sage aber niemand, wie die Ertragseinbußen aufgefangen werden könnten, kritisierte Mathias Jung und ergänzte: „Eine intakte Landwirtschaft ist nur möglich, wenn wir genügend wirksame und umweltfreundliche Pflanzenschutzmittel zur Auswahl haben, die auch häufige Wirkstoffwechsel ermöglichen“. Die Forderung nach Unterdüngung unter den Bedarf der Pflanzen habe bereits jetzt zur Folge, dass die Proteinbildung beim Weizen sinke und dadurch auch die Backqualität. „Rund ein Drittel unserer Erträge ist nur als Futterweizen zu verwenden, was zu erheblichen finanziellen Einbußen führt“, so der Behnitzer.

Den Fungizid-Einsatz vorher genau zu beurteilen, sei nicht nur eine finanzielle Frage. „Wir wollen die Flächen später genau so gesund an unsere Söhne weitergeben, wie wir sie von unserem Vater vor einigen Jahren übernommen haben“, fügte Henning Jung hinzu.

Fotovoltaik als eine Alternative

Konventionelle und ökologische Landwirtschaft, möglicherweise erneuerbare Energiegewinnung auf einigen Flächen, könne sinnvoll kombiniert werden, ist sich Mathias Jung sicher. Von den 1450 Hektar des Betriebes werden 150 Hektar als Grünland mit Mutterkuhhaltung ökologisch bewirtschaftet. Auf 1300 Hektar werden Raps, Weizen, Mais, Erbsen, Roggen und Hafer konventionell angebaut. Rund sieben Prozent sind als ökologische Vorrangflächen stillgelegt. „Aber niemand weiß, wie die Produktionsstrukturen und die politischen Rahmenbedingungen in den nächsten Jahren sein werden“, sagte Mathias Jung. Deshalb müsse nach Alternativen gesucht werden. Dazu können Fotovoltaik auf ungünstig gelegenen Flächen gehören.

Kritik an wechselnden Vorgaben der Politik für Landwirte

Die oft wechselnden Vorgaben für die Landwirte in den letzten Jahren seien finanziell schwer zu verkraften. Es werden stabile rechtliche und politische Rahmenbedingungen für langfristige wirtschaftliche Produktionssysteme gebraucht, gaben die Junglandwirte Eduard Krassa mit auf den Weg. Das betreffe auch den notwendigen Waldumbau. Im Havelland sollte zudem über einen Schlachtbetrieb nachgedacht werden, sodass regionale Fleischprodukte kostengünstiger vermarktet werden können. „Ein Schlachthof ist in der Region zwar möglich, aber die hohen Auflagen und die damit verbundenen hohen Investitionen sind das Problem“, so Mathias Jung.

„Ich bin beeindruckt und glücklich zu sehen, wie die Groß-Behnitzer Junglandwirte das Morgen mit Klugheit und Augenmaß gestalten. Unsere Aufgabe ist es, gute und langfristig wirkende Rahmenbedingungen zu schaffen“, so das Fazit von Eduard Krassa.

Von Wolfgang Balzer