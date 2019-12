Diese Bäckereien haben an Heiligabend geöffnet

Falkensee

Frische Brötchen gehören für manche Familien zu einem Feiertagsfrühstück dazu. Doch einige Bäckereifilialen haben um Weihnachten herum geschlossen. Die MAZ hat eine Übersicht zusammengestellt, wo sie am 24. Dezember, zu Weihnachten und Silvester Backwaren bekommen. Und ein Bäcker bietet sogar am Weihnachtsfeiertag die Möglichkeit zum Einkaufen. Falls die Stolle nicht reicht – ein gutes Angebot.

Falkensee: Die Bäckerei Giede an der Spandauer Straße 202 hat zu Heiligabend und Silvester jeweils von 5.30 bis 13 Uhr geöffnet.

Bei Exner an der Dallgower Straße 9 können am 24. und 31. Dezember jeweils von 6.30 bis 12 Uhr Backwaren gekauft werden.

Bäcker Thonke bietet im NP-Markt an der Falkenstraße 1 und bei Rewe an der Bahnhofstraße 72 an diesen beiden Tagen Öffnungszeiten von 7 bis 13 Uhr. In Thonkes Café „Gotthilf’s“ an der Falkenhagener Straße 22 Ecke Bahnhofstraße ist dann von 6.30 bis 13 Uhr geöffnet. Zusätzlich hat dieses Café am zweiten Weihnachtsfeiertag, dem 26. Dezember, von 7 bis 11 Uhr geöffnet. Wer zu Silvester größere Mengen Berliner Pfannkuchen haben möchte, wird gebeten, sie bis zum 27. Dezember, 12 Uhr in der gewünschten Thonke-Filiale zu bestellen.

Der Bäcker Kühnbaum im Netto-Markt an der Bahnhofstraße 42 hat zu Heiligabend und Silvester von 6 bis 12 Uhr geöffnet.

Steinecke im Real-Markt an der Barkhausenstraße verkauft seine Backwaren am 24. Dezember zu den Supermarktzeiten von 7 bis 14 Uhr.

Das Biobackhaus an der Bahnhofstraße 6-8 ist von 7 bis 12 Uhr an Heiligabend und von 7 bis 13 Uhr an Silvester für seine Kunden da.

Dallgow-Döberitz: Exner an der Bahnhofstraße 135 hat am 24. Dezember von 6 bis 12 Uhr und zu Silvester von 6 bis 13 Uhr geöffnet.

Bei der Bäckerei Kühnbaum am Goetheplatz 8 läuft der Verkauf am 24. und 31. Dezember jeweils von 6 bis 12 Uhr.

Bäcker Steinecke und Bäcker Junge im Havelpark am Döberitzer Weg 3 haben an Heiligabend und Silvester zu den Öffnungszeiten des Einkaufszentrums ihren Verkauf. Das ist jeweils von 10 bis 14 Uhr.

Bäcker Thonke im Rewe-Markt an der Hamburger Chaussee 184a ist an den halben Einkaufstagen von 7 bis 14 Uhr für seine Kunden da.

Nauen: Bäcker Thonke an der Berliner Straße 76 hat Heiligabend und Silvester von 6.30 bis 13 Uhr geöffnet und die Filiale an der Hamburger Straße 47 verkauft ihre Waren an diesen Tagen von 8 bis 14 Uhr.

Bäckerei & Konditorei Nickel an der Marktstraße 3 hat zu den gleichen Tagen von 6.30 bis 12 Uhr geöffnet.

Schäfer’s Brot an der Berliner Straße 7c hat am 24. Dezember von 7 bis 12 und an Silvester von 7 bis 13 Uhr seine Verkaufszeiten.

Wustermark: Das Biobackhaus an der Leipziger Straße 2 ist am 24. Dezember von 6 bis 12 Uhr und am 31. Dezember von 6 bis 13 Uhr geöffnet.

Thonke an der Hoppenrader Allee 9-11 verkauft dann jeweils von 7 bis 14 Uhr seine Backwaren.

Auf Karls Erlebnisdorf an der Straße Zur Döberitzer Heide 1 findet ebenfalls Backwarenverkauf statt. Das Erlebnisdorf mit Bauernmarkt ist von 8 bis 14 Uhr an Heiligabend und 8 bis 17 Uhr zu Silvester geöffnet. An den Weihnachtsfeiertagen und am 1. Januar ist der Bauernmarkt geschlossen.

Brieselang: Bäcker Thonke hat zwei Filialen in Brieselang. Die Filiale an der Karl-Marx-Straße Ecke Finkenkruger Straße hat zu Heiligabend und Silvester jeweils von 7 bis 14 Uhr geöffnet, die Öffnungszeiten der Verkaufsstelle im Lidl-Markt an der Wustermarker Allee 16 sind an diesen Tagen von 7 bis 12 Uhr.

Die Bäckerei Exner an der Karl-Marx-Straße 2 bietet am 24. Dezember von 6 bis 12 Uhr ihre Backwaren an und am 31. Dezember von 6 bis 13 Uhr.

Von Vivien Tharun