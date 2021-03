Discounter und Drogerien: Warten auf Corona-Selbsttests im Havelland

Havelland

Ein schönes Geschenk wollte Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU/CSU) am Frauentag nicht nur den Frauen machen. „Ab 8. März bekommt jeder, der möchte, einen Covid19-Selbsttest“, hieß es vergangene Woche. Auch in Supermärkten wie Aldi oder Drogerien wie Rossmann und dm sollten die Selbsttests zu haben sein. Im Osthavelland war davon am Montag jedoch nichts zu sehen.

Sets im Wustermarker Aldi waren in Minuten ausverkauft

Auf dem Parkplatz vor dem Wustermarker Aldi-Markt herrscht Montagvormittag Normalbetrieb. Auch drinnen hält sich der Andrang in Grenzen. Marktleiterin Simone Nuss ist gerade mit einer Kollegin dabei, Ware einzusortieren und leere Kartons zu entsorgen. Corona-Selbsttests sucht man jedoch vergebens. „Die hatten wir bisher nur am Samstag, und auch da nur etwa zehn Sets. Sie waren in wenigen Minuten verkauft“, erzählt sie. Wann es Nachschub – eine Packung mit fünf Tests wird bei Aldi zum Preis von 25 Euro verkauft – geben wird, kann Simone Nuss nicht sagen. „Wir haben bisher keine weiteren Liefertermine bekommen.“ Wenn der Vorrat aufgestockt sei, würden die Test-Sets im Kassenbereich zu finden sein.

Einige Kunden, die mit ihren vollen und halb vollen Körben aus dem Supermarkt kommen, haben die Corona-Tests nicht vermisst. „Zu teuer, würde ich mir sowieso nicht kaufen“, sagt eine Frau. Eine andere fragt sich, wozu die Tests eigentlich dienen sollen, wenn ein solcher Selbsttest doch nur eine Momentaufnahme sei. Eine dritte Kundin erklärt, sie würde sich lieber beim Arzt oder von Fachleuten testen lassen.

Nachfrage in Apotheke hält sich in Grenzen

Nur wenige Meter weiter, in der Wustermarker Apotheke neben dem Rewe-Markt, ist Ann-Katrin Brüning gerade am Telefon mit einem Kunden beschäftigt. Aber auch sie schüttelt den Kopf, auf die Frage, ob sie schon Corona-Tests verkauft. „Wir haben die Ware geordert, aber noch nichts bekommen.“ Die Nachfrage habe sich bisher in Grenzen gehalten. Einen konkreten Liefertermin kennt sie nicht.

Doris Hopf aus Paaren. Quelle: Jeannette Hix

Im Nauener Aldi an der Schillerstraße halten interessierte Kunden ebenfalls vergeblich nach den Tests Ausschau. „Wir hatten nur am Samstag einige Selbsttests, aber die waren schon nach kurzer Zeit ausverkauft“, sagt eine Verkäuferin. Auch bei Rossmann um die Ecke sucht man vergeblich nach dem „Viren-Anzeiger“. „Eventuell bekommen wir am Dienstag Tests mit. Aber welche Uhrzeit und ob überhaupt, ist noch völlig unklar“, so eine Verkäuferin. Havelländer wie Doris Hopf (79) aus Paaren sind verunsichert. „Ich finde es unmöglich, wie mit der Bevölkerung umgegangen wird. Als herzkranke Patientin habe ich ein Attest meiner Ärztin und wollte mir damit einen Impftermin in sechs Wochen holen. Da werde ich 80. Doch die unfreundliche Dame von der Impf-Hotline wiegelte mich ab. Ich sollte an meinem Geburtstag anrufen“, sagt Doris Hopf, die gerade im Nauener Aldi einkaufen ist.

Nauenerin findet: „Sicherheit geht vor“

Besser ist hingegen Petra Nitschke (63) aus Nauen dran: „Meine Mutti ist in Berlin im Pflegeheim. Ich besuche sie zweimal die Woche und bekomme als Besucherin automatisch einen Test vom Heim. Hätte ich nicht die Möglichkeit, hätte ich versucht, mich irgendwo in Nauen testen zu lassen. Sicherheit geht vor“, findet sie. Petra Nitschke weiß schon jetzt, dass sie sich impfen lässt. „Ich gehe jedes Jahr zur Grippeimpfung. Auch die Corona-Impfung bietet Schutz – nur das zählt.“

Petra Nitschke aus Nauen. Quelle: Jeannette Hix

Unterdessen steht man in den Drogeriemärkten von dm in den Startlöchern: „Wir rechnen im Laufe der Woche mit dem Verkauf von Selbsttests, können es aber nicht sicher sagen“, sagt Christoph Werner, Vorsitzender der dm-Geschäftsführung, auf MAZ-Nachfrage. Am späten Montagabend dann war bereits eine genauere Angabe möglich. Voraussichtlich ab Freitag seien die Tests sowohl in den dm-Märkten als auch im Onlineshop der Drogeriekette verfügbar, „wenn die an dm gelieferte Ware als verkehrsfähig eingestuft werden kann“, so die Presseinformation. Man arbeite mit Hochdruck daran, eine hohe Verfügbarkeit zu gewährleisten. Sebastian Bayer, als dm-Geschäftsführer verantwortlich für Marketing und Beschaffung, erklärte: „Wir wollen ab Freitag mit dem Verkauf von Hotgen Selbsttest starten. Die Schnelltests werden einzeln verkauft, die Abgabemenge ist zunächst auf fünf Stück pro Einkauf begrenzt.“ Der Verkaufspreis der Tests liege zum Verkaufsstart unter fünf Euro. In der hauseigenen Handyapp sowie online auf der Website des Unternehmens können Interessenten abfragen, wie viele Tests im dm-Markt ihrer Wahl vorrätig sind. Vor Ort, so in der dm-Filiale in Dallgow, war am Montag keine Auskunft zur Menge der verfügbaren Tests durch das Personal möglicht.

Rossmann erwartet Lieferung im Laufe der Woche

Bei Rossmann wartet man unterdessen noch: „Sofern der Lieferant den avisierten Liefertermin einhält, können wir die Corona-Schnelltests voraussichtlich im Laufe der Woche in unseren Verkaufsstellen anbieten“, äußerte sich Vivian Thürnau, von der Presseabteilung des Unternehmens nur vage.

Bei Aldi läuft die Lieferung der nächsten Test-Chargen an

Unterdessen läuft bei Aldi längst die Nachbestellung der nächsten Chargen. „Dass Aldi Nord ab Samstag Selbsttests angeboten hat, hat in Deutschland für äußerst hohes mediales Interesse gesorgt“, erklärt Marketing-Mitarbeiter Michael Strothoff. Das Interesse „in dieser Intensität“ habe durchaus überrascht. „Die Beschaffung zugelassener Selbsttests ist sehr herausfordernd. Daher konnten wir am Samstag in unseren Filialen zunächst nur eine sehr begrenzte Menge an Ware anbieten.“ Dennoch habe man sich im Vorfeld zum frühen Verkaufsstart entschlossen, „um die Menschen schon jetzt mit Selbsttests zu unterstützen“. Wie Axel vom Schemm, Leiter Marketing und Kommunikation Aldi-Nord, sagt, waren „die Selbsttests aufgrund der hohen Nachfrage in vielen unserer Filialen bereits nach kurzer Zeit ausverkauft. Dabei haben wir die Abgabemenge auf eine Packung pro Kunde begrenzt, um möglichst vielen Kunden die Möglichkeit zu geben, Selbsttests zu erwerben.“

Lieferungen sollen kommen, vorausgesetzt die Lieferfähigkeit der Partner ist gesetzt

Weitere Ware sei jedoch unterwegs, schon in dieser Woche „wird Nachschub kommen“, sagt Strothoff. Wann genau dieser vor Ort in den Märkten eintreffe, dazu konnte er am Montag keine weiteren Angaben machen. Jedoch würden die Märkte in den nächsten Tagen mit neuer Ware beliefert. „Daran arbeiten wir mit Hochdruck und setzen dabei auf die Lieferfähigkeit unserer Partner“, so Axel vom Schemm. Aufgrund der hohen Nachfrage könne es auch bei den Nachlieferungen dazu kommen, dass die Tests zügig ausverkauft seien. Aldi-Nord plane daher die Abgabemenge weiterhin zu begrenzen, um möglichst vielen Kunden ein Angebot machen zu können.

Test oder kein Test – ein stückweit Glückssache

Für das Havelland gilt – so wie es auch überregional aus vielen Teilen Brandenburgs berichtet wurde: Interessierte Käufer der Selbsttests müssen mit etwas Glück zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Verlässliche Angaben, wann die Tests erhältlich sind, sind aktuell kaum möglich. Eine Ausnahme bietet dm mit seiner Onlineabfrage.

Von Jeannette Hix, Jens Wegener und Max Braun