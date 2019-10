Diskussion über zusätzlichen Parkraum in Groß Behnitz geht weiter

Groß Behnitz

Die Diskussion um zusätzliche Parkflächen in Groß Behnitz nimmt keine Ende. Den Bau eines neuen Parkplatzes, angrenzend an den vorhandenen des Landguts Stober an der Behnitzer Dorfstraße, lehnten die Mitglieder des Nauener Hauptausschusses Dienstagabend ab. Dort hätten 73 Parkplätze gebaut werden können.

„Warum soll es einen zweiten Parkplatz angrenzend an das Grundstück der Kita geben? Die Stadtverordneten hatten sich seinerzeit klar für die Variante eines zweigeschossigen Parkdecks ausgesprochen“, sagte Bürgermeister Manuel Meger (LWN) auf Nachfrage.

Hotel wird erweitert

Über zusätzlichen Parkraum wird in Groß Behnitz schon lange diskutiert. Ausgangspunkt waren die Pläne von Landgut-Betreiber Michael Stober, der auf dem Gelände ein weiteres Hotel bauen wollte. 184 statt der bisher 98 Parkplätze sollte Stober für die erforderliche Baugenehmigung nachweisen.

Um die geforderten Stellplätze zu schaffen, wurde der Bau eines zweistöckiges Parkdecks angedacht. Im Oktober vergangenen Jahres kam aber alles ganz anders. So reichten der zuständigen Genehmigungsbehörde lediglich 38 weitere Stellplätze aus, die Michael Stober auf dem Hotelgrundstück nachweisen konnte. Die Baugenehmigung für das neue Hotel mit 142 Betten wurde schließlich erteilt.

Stadt möchte mehr Stellplätze

Ein Parkdeck war somit nicht mehr zwingend notwendig. „Die Stadt wollte aber trotzdem mehr Stellflächen haben, nämlich 214“, so Stober. Deshalb ließ Stober ein B-Plan-Verfahren für das Parkdeck eröffnen. „Das Hotel war zu diesem Zeitpunkt schon genehmigt“, betont der Geschäftsführer.

Parallel zur Planung des Parkdecks suchte er auch nach anderen Möglichkeiten. „Ein Parkdeck kostet zusätzlich zwischen 500 000 und 600 000 Euro und ist im Grunde für einen Ort wie Groß Behnitz viel zu groß“, so Stober. 80 Prozent seiner Gäste seien Tagungsgäste, die mehrheitlich mit Bussen anreisen. Zur Parkdeckvariante hatte auch die Untere Denkmalschutzbehörde erhebliche Bedenken geäußert.

Stadtverordnete müssen noch abstimmen

Schließlich habe sich eine Nachbarin gemeldet und ihr Grundstück zum Verkauf angeboten, damit dort Parkflächen geschaffen werden können. Da es sich dabei eigentlich um Bauland handelte, lud Stober alle 26 unmittelbaren Anlieger zu einem Gespräch ein. „Es waren alle dafür“, sagt Stober. So ließ er für diese Variante einen weiteren Bebauungsplan erarbeiten.

Dass auch dieser nun auf Ablehnung stieß, kann er nicht verstehen und sieht dafür vor allem Personen verantwortlich, die von Anfang an versucht hätten, die Erweiterung des Hotels zu verhindern. „Diese Personen sind aber auch für alle künftigen Stellplatzprobleme in Groß Behnitz verantwortlich“, bekräftigt Michael Stober. Über den Parkplatz müssen am 28. Oktober die Stadtverordneten abstimmen. Der Ausgang ist offen.

Von Danilo Hafer