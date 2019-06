Falkensee

Die ersten Filialen von „Lila Bäcker“ im Havelland sind geschlossen: In Schönwalde-Glien, in Nauen und in Ketzin/Havel sind drei der Verkaufsstellen seit Freitag dicht. Die Verkaufsstelle am Falkenseer Bahnhof war am Freitag wie gewohnt geöffnet, Tisch und Stühle waren vor das Geschäft gestellt und warteten auf Kunden.

Lila Bäcker speckt ab. Quelle: Marlies Schnaibel

Per Zettel werden die Kunden in Ketzin über das Ende des Lila-Bäckers im Netto-Markt informiert: Leider gehöre man zu den 6o Filialen, die aus betrieblichen Gründen geschlossen werden. In Ketzin hatte vor einigen Wochen bereits die Filiale der Bäckerei Exner im Lidl-Markt geschlossen. In der Stadt gibt es noch die private Bäckerei Reuter. Die drei Supermärkte der Stadt haben jetzt keine eigenen Bäckerfilialen mehr.

In Schönwalde-Siedlung war der Lila-Bäcker Teil des Netto-Marktes. „Natürlich können die Leute weiter Brot und Kuchen kaufen“, sagte Bürgermeister Bodo Oehme, „aber das Schließen der Filialen steht für einen unguten Trend in der Wirtschaft.“ Immer mehr kleine Bäcker und kleine Filialen werden geschlossen, die Konzentration in dem Bereich nehme zu.

Marktstraße offen

In Nauen ist die Filiale in der Marktstraße weiterhin offen, aber der Laden in der Dammstraße ist von der Schließung betroffen. Er befand sich im (schwarzen) Netto im Einkaufszentrum Nauener Karree.

„Wir wissen auch nicht, wie es weiter geht“, sagte eine Verkäuferin im Falkenseer Geschäft am Freitag, die Verunsicherung unter den Angestellten ist groß.

Fusion 2010

Das Geschäft am Falkenseer Bahnhof hat einige Veränderungen durch. Der rote Schriftzug „Dahlback“ über dem Geschäft erinnert an die Anfänge des Landes in der Bahnhofstraße. Die Dahlewitzer Landbäckerei „Dahlback“ hatte 2010 mit dem (größeren) Pasewalker „Unser Heimatbäcker“ fusioniert.

Auch in Falkensee war daraufhin die Filiale in den Innenräumen optisch von rot auf lila umgerüstet worden. Schon 2014 war die Bäckerei-Kette von einem Finanzinvestor geschluckt worden. Seit Monaten befindet sich das Unternehmen in Insolvenz.

Von Marlies Schnaibel