Drei Nauener Schüler beim Finale

Nauen

So langsam steigt die Spannung, wächst die Aufregung bei Emily Müller (17), Felix Laube (15) und Leopold Nölting (14). Die junge Frau und die beiden jungen Männer, die am Leonardo-da-Vinci-Campus in Nauen zur Schule gehen, werden am Donnerstag und Freitag beim Landesfinale „Jugend forscht – Schüler experimentieren“ dabei sein. Sie hatten Anfang März in ihren Bereichen beim Regionalfinale Brandenburg West den Sieg errungen.

Felix Laube und Leopold Nölting von der Sport- und Kreativitätsgesamtschule auf dem Campus in Nauen gewannen mit dem Projekt „Auswirkung energiereicher Strahlung auf das Wachstum von Bakterien und Pflanzen“.

Sieg im Regionalfinale Brandenburg West

Emily Müller vom Gymnasium auf dem Campus konnte die Jury mit ihrem Projekt „Untersuchung des Einflusses von Hepa-Filtern auf die Pollenbelastung der Innenraumluft“ überzeugen. „Sie setzte sich gegen 17 Mitbewerber durch, darunter Vertreter der naturwissenschaftlichen Spezialschulen aus Cottbus und Frankfurt/Oder“, sagt Campus-Sprecherin Laura Sprave.

Gymnasiastin Emily Müller. Quelle: Privat

Emily Müller aus der 12. Jahrgangsstufe lernt im Profil Luft- und Raumfahrt. Sie hat ihre Arbeit zu Raumluftfiltern bereits beim jährlichen Wissenschaftstag des Gymnasiums präsentiert. Jetzt freut sie sich über die Qualifikation für das Landesfinale. „Die Idee, einen Innenraumluftfilter, genauer gesagt einen High-Efficiency Particulate Air Filter, zu untersuchen kam mir, als ich mich mit dem Thema Pollen und den daraus entstehenden allergischen Reaktionen auseinandergesetzt habe“, so die Schülerin.

Investitionen aus dem Digitalpakt haben sich gelohnt

Mit dem Klimawandel und der damit verbundenen Reduktion der Ozonschicht, die wie ein natürlicher UV-Licht-Filter wirkt, beschäftigen sich Felix Laube und Leopold Nölting. „Sie entwickelten die Idee, Bakterien und Pflanzensamen gezielt mit UV-Licht zu bestrahlen, um eventuelle daraus resultierende Änderungen zu beobachten. Als Ergebnis stellten sie bei Bakterien nach UV-Bestrahlung ein deutlich reduziertes Wachstum fest“, so Laura Sprave. Pflanzensamen würden nach der Bestrahlung ein späteres Keimen und eine geringere Wachstumshöhe zeigen.

Schüler Felix Laube. Quelle: Privat

„Dieser Erfolg beim Regionalfinale ist ein Beispiel dafür, wie die Investitionen aus dem Digitalpakt an unseren Schulen auf dem Campus Früchte tragen und wie es den Lehrern gelungen ist, die wissenschaftliche Neugier an die junge Generation weiterzugeben“, so die Nauener Campus-Sprecherin.

Von Jens Wegener