Nauen

Drei Radfahrer haben sich bei einer Ausflugstour am Sonntag verletzt. Sie waren eggen 11.30 Uhr auf der Landesstraße 201 in Richtung Nauen unterwegs und befuhren dann den Kreisverkehr in der Nähe des Autobahnauffahrt Falkensee/ Paaren im Glien.

Offenbar war zuvor Diesel von einem Fahrzeug ausgelaufen, so dass alle drei im Kreisverkehr stürzten. Zwei Radler mussten mit ihren Verletzungen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Verunreinigung der Straße konnten Feuerwehrleute beseitigen. Wie es zu der Verunreinigung der Straße kam ist bislang unklar.

Von MAZ online