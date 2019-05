Ribbeck

Ein Havelland ohne Menschen, die Kranken Beistand leisten, Jugendsportgruppen trainieren, die ehrenamtlich Dorffeste organisieren oder da sind, wenn es brennt. Ein solches Havelland könne sich Landrat Roger Lewandowski nicht mehr vorstellen. „Dann wäre es nicht das, was es heute ist: nämlich ein bunter und vielseitiger Landkreis“, sagte er am Dienstagabend. Gleich 68 engagierte Havelländer zeichnete er im Schloss Ribbeck mit der Ehrenamtsmedaille des Landkreises für ihren alltäglichen Einsatz aus.

Erstmals Kommunalpolitiker ausgezeichnet

Passend zu den bevorstehenden Wahlen nahmen in diesem Jahr auch einige Kommunalpolitiker den Preis im Empfang. „Politik bedeutet eben nicht immer eine gute Bezahlung. Die Arbeit von Gemeindevertretern und Stadtverordneten ist so wichtig und zeitintensiv, ich glaube nicht, dass auch nur einer dieses Amt für das Erfrischungsgeld ausübt“, so Lewandowski.

Der Dienstälteste war an diesem Abend Heinrich Stumpp aus Retzow. Der 81-Jährige ist bereits seit der Wende politisch aktiv und seit vielen Jahren ehrenamtlicher Bürgermeister seines Heimatdorfes. „Kommt jemand zu mir, kann ich nicht nein sagen und kümmere mich. Ich habe keine festen Sprechzeiten, sondern bin jederzeit erreichbar“, so Stumpp.

In seinen Jahren als ehrenamtlicher Bürgermeister habe er sich vor allem für die ärztliche Versorgung in Retzow stark gemacht. „Wir haben viel erreicht und haben jetzt regelmäßige Sprechstunden im Dorf“, sagte der 81-Jährige, der sich trotz des hohen Altersdurchschnitts an diesem Abend keine Sorgen um das Ehrenamt machte. „Ein Ehrenamt neben Arbeit und Familie zu stemmen ist nicht einfach. Als Rentner hat man einfach mehr Zeit dafür“, so der 81-Jährige.

Sie kämpfte für eine bessere Anbindung

Eine, die bis zu ihrer Rente noch einige Jahre vor sich hat, aber trotzdem für die Belange ihrer Gemeinde einsteht, ist Maria Zunke aus Wustermark. Ihr Einsatz für den Erhalt der Regionalbahn 21 wurde am Dienstagabend ebenfalls geehrt.

„Ich bin vor fünf Jahren aus dem Westhavelland nach Wustermark gezogen, weil ich nah an Berlin und Potsdam leben wollte. Ich arbeite in beiden Städten und war von der Halbierung des Bahntaktes entsetzt, wie viele andere Wustermarker, die täglich pendeln“, erinnerte sie sich. Auf eine erfolgreiche Unterschriftenaktion folgten zahlreiche Treffen mit kommunalen Politikern und Vertretern des zuständigen Ministeriums. „Wir wurden gut aufgenommen. All die Zeit, die wir investiert haben, hat sich am Ende ausgezahlt“, so Zunke. Die Halbierung des Taktes war vom Tisch und die Gemeinde gewann sogar eine Direktverbindung nach Potsdam und Berlin dazu.

Sie setzen sich für die Belange anderer ein

Eine Direktverbindung zu ihren Schützlingen hat auch Ursula Labitzke. Seit vielen Jahren begleitet die Nauenerin schwerkranke Menschen auf ihrem letzten Lebensweg und wurde für ihre wichtige Arbeit neben vielen weiteren Havelländern, die sich für die Belange von Menschen mit Behinderung, schwer Kranke oder Senioren einsetzen, in der Kategorie „Soziales“ ausgezeichnet.

Neben der sozialen Aufgabe, die auch die Freiwilligen Wehren in den Städten, Gemeinden und Ortsteilen ausfüllen, gehört vor allem die ständige Einsatzbereitschaft zu den größten Herausforderungen dieses Ehrenamtes. „Egal, ob Feuerwehr oder Rettungsdienst – Ihre Arbeit ist alles andere als selbstverständlich“, lobte Landrat Roger Lewandowski. Seit seinem zehnten Lebensjahr ist Dennis Hohm bei der Freiwilligen Feuerwehr in Barnewitz aktiv und sorgt heute selber als Jugendwart für die Ausbildung des Nachwuchses. Damit sei er das beste Beispiel für die frühzeitige Arbeit in der Jugendfeuerwehr, so Lewandowski, der neben Hohm acht weitere ehrenamtliche Lebensretter auszeichnete.

Weitere Ausgezeichnete In der Kategorie „Rettungswesen“: Ingo Bünsch,Axel Haufe, Marco Köhr, Horst-Dieter Lindner, Jörn Obermaier, Frank Standke, Andreas Vegelan, Cristian Weber. In der Kategorie „Sport“: Dietmar und Jutta Fischer, Philipp Hinz, Angelika Hönow, Oliver Krüger, Michael Laarß, Heiko Oeltz, Sören Prume, Katrin Rentmeister, Lothar Richter, Jutta Rogge, Udo Rosanski, Nico Varga. In der Kategorie „Natur“: Fred Meister. In der Kategorie „Seniorenbeiräte“: Gabriele Linke, Hannelore Walter, Werner Zander. In der Kategorie „Soziales“: Helga Bathe, Barbara Braun, Gertrud Grand hommé, Bodo Jannasch, Hannelore Lutat, Angela Maltzahn, Harri Sarow, Rosemarie Thiele, Uwe Wenzel. In der Kategorie „Heimat/Kultur/Kunst“: Udo Feist, Sven Irrgang, Wolfgang Johl, Karin Köhr, Eva Lehmann, Klaus Michels, Jürgen Schindler, Harald Schöne, Günter Seidemann, Britta Steiner. In der Kategorie „Verkehr“: Gerhard Franzen, Hans-Joachim Rapp. In der Kategorie „Politik“: Erwin Bathe, Achim Dobrenz, Ursula Eismann, Iris Hoffmann, Wolfgang Hundt, Hans-Joachim Maaß, Harald Schönfeld, Johannes Wolf, Lorenz Rauser, Vivian Schmunk, Siegfried Spallek. In der Kategorie „ Asyl“: Monika Dohrn, Charlotte Ott. In der Kategorie „Partnerschaften“: Lutz Clefsen, Sigurd Hofacker.

Und weil die Feuerwehr nun mal nicht jedes Fest organisieren kann und auch Kunst, Geschichte und Kultur im Havelland stark vertreten sind, wurden Organisatoren, Veranstalter und Orts-Chronisten mit dem Ehrenamtspreis ausgezeichnet. Neben Birgit Behr, die seit Jahren den Umzug des Ketziner Fischerfestes organisiert, standen auch Joachim Klenke, Vorsitzender des Heimatvereins Göttlin, oder auch Eva-Marianne Mewes, die regelmäßig in der Falkenseer Stadtbibliothek Märchen liest, auf der Liste der Ausgezeichneten.

Mit 158 Vereinen und rund 20 500 Mitgliedern zählt der Sport im Landkreis wohl zu den größten Institutionen. 13 Jugendtrainer, Kassierer, Vereinsvorsitzende oder gute Seelen vieler Vereine im Ost- und Westhavelland wurden ausgezeichnet.

Dankbarkeit ging durch den Magen

Und weil an diesem Abend nicht nur Liebe, sondern eben auch Dankbarkeit durch den Magen ging, gab es Grillwurst à la Landrat. Vergnügt drehte und wendete Roger Lewandowski Fleisch und Spieß und bewirtete seine Gäste höchst persönlich.

Von Laura Sander