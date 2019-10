Ehrungen für Havelländer Feuerwehrleute

Paaren im Glien

Sie opfern ihre Freizeit, sind Tag und Nacht auf dem Sprung, um Menschen in Not zu helfen. Dabei setzen sie oft Leib und Leben aufs Spiel. 2003 Feuerwehrfrauen und -männer sind derzeit im Havelland aktiv und immer dann zur Stelle, wenn es um Brandbekämpfung, Überschwemmungen oder Unfälle geht. Etwa 700 der freiwilligen Helfer waren Samstag in der Brandenburghalle des MAFZ Erlebnisparks in Paaren im Glien dabei, als der Kreisfeuerwehrverband Havelland (KFV) zu einer Dankeschön-Veranstaltung geladen hatte.

Landrat lobt die Einsatzbereitschaft

Neben den Feuerwehrleuten waren auch Ehrengäste, wie Amtsdirektoren, Bürgermeister und Gäste aus der Politik geladen. Landrat Roger Lewandowski lobte den Einsatz und das Engagement der Feuerwehrleute: „Dieses Jahr war wieder besonders einsatzreich. Der Klimawandel hat dazu beigetragen, seien es die Brände, die durch die anhaltende Trockenheit genährt wurden, sintflutartige Regenfälle, die zu Überschwemmungen führten, oder auch Orkane, die abgedeckte Dächer oder entwurzelte Bäume hinterließen.“

Der Vorsitzende des Kreisfeuerwehrverbandes Daniel Weber ergänzte: „Wir sind stolz auf unsere Feuerwehrleute, sie sind immer voll und ganz bei der Sache. Aus diesem Grund wollen wir an so einem Abend Danke sagen.“

50 Feuerwehrleute geehrt

50 Feuerwehrfrauen und -männer durften sich besonders freuen. Ob über ein Ehrengeschenk des Landrates oder des Kreisfeuerwehrverbandes Havelland oder Ehrenzeichen, Ehrenmedaille sowie Ehrenkreuz der Feuerwehr. Ein großer Applaus in der Halle war ihnen sicher. Bei dem einen oder anderen sah man ein Tränchen im Augenwinkel aufblitzen. Selbst gestandene Frauen und Männer zeigten sich in diesen Momenten gerührt.

Landrat Roger Lewandowski (Mitte) mit den Trägern der höchsten Auszeichnungen: Jörg Eichmann (Stadtwehrführer Rathenow), Gabriele Fourmont (Hauptlöschmeisterin Nauen), Daniel Weber (Wehrführer Rhinow), Jasmin Felbinger (Gruppenführerin Döberitz), Doreen Pfahl (Truppführerin Rathenow) und Michael Reuter (stellvertretender Ortswehrführer Rathenow, v.l.) Quelle: Enrico Berg

Höchste Ehre wurde dieses Mal vier Feuerwehrleuten aus dem Westhavelland zuteil. Das Ehrenkreuz des Deutschen Feuerwehrverbandes in Gold erhielt der stellvertretende Ortswehrführer aus Rathenow Michael Reuter, in Silber ging es an Truppführerin Doreen Pfahl aus Rathenow und den Rhinower Wehrführer Daniel Weber, in Bronze an den Rathenower Stadtwehrführer Jörg Eichmann.

Die Ehrenmedaillen des Kreisfeuerwehrverbandes Havelland. Quelle: Enrico Berg

Aufwandsentschädigung ist ein guter Anfang

Wie wichtig es ist, den ehrenamtlichen Feuerwehrleuten zu zeigen, dass man ihre Leistungen würdigt, strich Michael Reuter, Geschäftsführer des Kreisfeuerwehrverbandes Havelland, heraus.

Andrang am Büfett. Quelle: Enrico Berg

Zwar stelle das Land Brandenburg seit 2019 eine Aufwandsentschädigung in Höhe von 200 Euro pro Jahr für ehrenamtliche Feuerwehrleute zur Verfügung. Das sei nicht viel, aber ein guter Anfang. Denn: „Um die 200 Euro zu erhalten, muss jeder Kamerad mindestens 40 Ausbildungsstunden und regelmäßige Einsätze absolviert haben.“

Von Hannelore Berg