Ein alter Bekannter übernimmt die Fazenda Gut Neuhof

Markee

„Es ist, als wenn ich nach Hause komme“, sagt Christian Heim. Der Pater übernimmt ab sofort die Leitung der Fazenda Gut Neuhof im Nauener Ortsteil Markee. Am Sonntag wird er in einer kleinen Feierstunde auf dem Hof der Hoffnung willkommen geheißen. Eingewöhnen muss sich der studierte Pfarrer in Markee nicht, denn bereits in den Jahren von 2007 bis 2010 war er dort der Chef des Hauses.

Nachdem Kleberson Jasper mehr als zehn Jahre sowohl als stellvertretender Hofleiter und als Leiter seinen Dienst gemeinsam mit seiner Ehefrau Carla Redante in der Einrichtung geleistet hat, verabschiedet er sich nun. Seine neue Wirkungsstätte ist nur wenige Kilometer entfernt. Er wird seine Frau, die die Frauenfazenda in Riewend (Potsdam-Mittelmark) leitet, unterstützen. Darüber hinaus gehört er weiter zum Kernteam der Höfe der Hoffnung in Berlin-Brandenburg und wird für die Höfe arbeiten.

Alles basiert auf Freiwilligkeit

Der Hof der Hoffnung in Markee ist eine Einrichtung zur Hilfe für junge Menschen, die aus Sucht und Abhängigkeit raus und wieder ein selbstbestimmtes Leben erlernen wollen. Die Verweildauer der Suchtkranken auf der Fazenda liegt bei zwölf Monaten. „Alles beruht auf dem Prinzip der Freiwilligkeit“, sagt Christian Heim. „Wer sich an die Regeln hier hält, kann bleiben, wer das nicht will, kann jederzeit zurück in seinen Heimatort. Wir bringen ihn auch zum Bahnhof in Nauen und kaufen ein Ticket für den Zug.“

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Derzeit leben „nur“ vier junge Männer auf der Fazenda in Markee, die von Drogen wegkommen wollen. „Das liegt an Corona“, erklärt Heim. Aber die Anmeldezahlen steigen jetzt wieder an.“ In Hochzeiten wurden in der Einrichtung in Markee 24 Männer betreut.

Die Fazenda in Markee ist eine von weltweit etwa 130 sogenannten „Höfen der Hoffnung“, auf denen junge Menschen mit Hilfe einer Suchttherapie den Weg zurück in ein selbstverantwortetes, gemeinschaftsorientiertes Leben finden. Den Markeer Hof gibt es seit 1998, es war der erste in Europa. Die erste Fazenda überhaupt wurde in Brasilien gegründet.

Hofcafé ist wieder geöffnet

Nach einer Zwischenstation in Bayern verbrachte Christian Heim zuletzt sieben Jahre auf besagter Ur-Fazenda, die zwischen Rio de Janeiro und Sao Paulo liegt. „Dort kümmert man sich zeitgleich um 130 Männer auf einem Areal von 550 Hektar. Die meisten sind Brasilianer“, sagt Heim. Unter den vier derzeitigen Bewohnern in Markee ist kein Havelländer, aber es gebe eine Anfrage eines Rathenower Jugendlichen. Ob der aufgenommen wird, stehe noch nicht fest.

Nach der coronabedingten Pause öffnet sich die Fazenda jetzt wieder für Besucher, Gruppen oder Schulklassen, die sich den Hof der Hoffnung ansehen wollen (nach Anmeldung). Das Hofcafé ist jeden Sonntag von 15 bis 17 Uhr geöffnet. Die öffentlichen Gottesdienste sind sonntags um 17 Uhr.

Von Jens Wegener