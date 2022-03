Einbruch in Markee: Bargeld und Spielekonsole gestohlen

Markee

Die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses im Neuhofer Landweg in Markee war am Sonnabend (5. März) in der Zeit von 13.30 bis 21.15 Uhr das Ziel von Einbrechern. Diese brachen die Wohnungstür auf und flüchteten mit ihrer Beute – darunter Bargeld und eine Spielekonsole – über ein Fenster. Die Polizei sicherte Spuren der Täter und leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des Wohnungseinbruchsdiebstahls ein.

Zeugen für Einbruch in Markee gesucht

Zeugen, die Beobachtungen zur Tat oder zu verdächtigen Personen in diesem Bereich gemacht haben, richten ihre Hinweise unter der Telefonnummer 03322/275 0 oder per Internetwache unter www.polizei.brandenburg.de an die Polizeiinspektion Havelland.

Von MAZonline