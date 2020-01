Eisiges Anbaden am Nymphensee

Brieselang

Die zehnjährige Nele Gombert und ihre acht Jahre alte Schwester Merle stehen in ihren Badeanzügen am Neujahrstag am Ufer des Nymphensees und warten darauf, dass es endlich los geht. Die kleinen Badenixen nahmen am Neujahrsschwimmen im Nymphensee teil. Ihnen taten es weitere 28 hartgesottene Schwimmer gleich, alle stürzten sich bei einer Außentemperatur von fünf Grad und einer Wassertemperatur von vier Grad ins eisige Nass.

Eisbaden für mutige Mädchen

Die Schwestern verziehen keine Miene, im Gegensatz zu manch einem der Erwachsenen. Merle hat nach ein paar Metern bereits genug und flüchtet aus dem kalten Wasser. Nele hält tapfer durch und schwimmt ihre Strecke, macht kehrt und gelangt zurück ans Ufer. „Wir haben zum ersten Mal hier beim Eisbaden teilgenommen und es war toll“, erzählt die kleine Brieselangerin. Besonders stolz sind sie auf ihre Urkunde mit dem Schwimmabzeichen „ Eisseepferdchen“.

Merle Gombert und ihre Schwester Nele nahmen am Neujahrsschwimmen am Nymphensee in Brieselang teil und erhielten das fiktive Schwimmabzeichen "Eisseepferdchen" Quelle: Enrico Berg

„Das Eisseepferdchen ist ein fiktives Schwimmabzeichen“, erklärt Nils Jungius, stellvertretender Vorsitzender der DLRG-Ortsgruppe Nauen. Das Eisbaden solle ein Spaß für jedermann und das Eisseepferdchen ein kleiner Anreiz zur Teilnahme sein, denn Eisbaden könne die Gesundheit fördern. Voraussetzung zur Teilnahme sei lediglich, dass das Herz-Kreislaufsystem gesund sei. Die DLRG-Ortsgruppe Nauen stellte einen Rettungswagen und Sanitäter, so dass im Notfall Hilfe für die Eisbadenden zur Stelle war.

Tauch-Club und DLRG

Zum dritten Mal haben der Tauch-Club Brieselang/Spandau '92 e.V. und die DLRG-Gruppe Nauen am Neujahr ein Bade- und Tauchvergnügen zum Start in das neue Jahr veranstaltet. Der TCBS veranstaltet seit über 25 Jahren bereits das Neujahrstauchen.

Bereit, um sich in die Fluten des Nymphensees zu stürzen Quelle: Enrico Berg

An diesem Neujahrstag hatten sich auch Lothar Lust, Stefan Baerns und Felix Baßel in ihre schwere Montur gezwängt, um in die kalten Fluten des Nymphensees zu gleiten. Der 14-jährige Felix Baßel war an diesem Tag der jüngste Taucher im See. „Die Sicht ist im Winter unter Wasser besser als im Sommer, da sind so viele Schwebstoffe im Wasser, und man sieht nicht wirklich weit“, so Stefan Baers, 2. Vorsitzender des Tauch-Clubs. Er ging im Trockentauchanzug zum Tauchgang, seine beiden Buddys in Nassanzügen.

Schweres Outfit

Das komplette Outfit inklusive Druckluftflasche bringt dann mal schnell 30 Kilogramm auf die Waage. 15 Minuten dauerte der Tauchgang. Obwohl das Wasser nur vier Grad hatte, würde einem nicht so schnell kalt, wenn man die richtige Ausrüstung hätte, sagen die Taucher.

Der erste Tauchgang im neuen Jahr im Nymphensee in Brieselang Quelle: Enrico Berg

„Wenn möglich, steuere ich das Denkmal an“, sagt Stefan Baers. Im Nymphensee befindet sich auf dem Grund eine Gedenktafel. Diese trägt das Bild von Knut Lempke, dem im Jahr 2018 verstorbenen Gründungsvater des TCBS.

Der Tauch-Club und die DLRG-Gruppe waren sehr zufrieden mit der gemeinsamen Veranstaltung.

Von Hannelore Berg