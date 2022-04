Elstal: Fußballcamp mit Trainern vom spanischen Top-Club aus Madrid

Elstal

Ein spannendes und nahezu unvergessliches Erlebnis für fußballbegeisterte Kinder bietet der ESV Lok Elstal in den Sommerferien an. In der Woche von 11. bis 15. Juli wird es auf dem Areal des Sportgeländes am Ernst-Walter-Weg in Elstal ein Fußballcamp geben, das der Atletico de Madrid Campus gestaltet. „Es können Kinder im Alter von 6 bis 19 Jahren teilnehmen“, sagt Stefanie Nordhaus, stellvertretende Vorsitzende des ESV Lok. Trainiert werden die Teilnehmer nach der offiziellen Atletico-de-Madrid-Methode von Trainern der Atletico de Madrid Academy.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Fünf Tage im Juli

Geeignet ist das Camp für alle Vereinsspieler, die etwas mehr für ihre Karriere machen wollen und nicht genug vom runden Leder bekommen können. Das Camp beinhaltet das Fußballtraining an fünf Tagen mit jeweils einer Einheit (90 min) vormittags und einer Einheit nachmittags, die Ausstattung mit Atlético Campus Trikot, kurze Hose und Socken, Trikots je nach Ticketauswahl, das tägliche Mittagessen und Getränke.

Das Sportgelände des ESV Lok Elstal. Quelle: privat

Anmeldungen ab sofort

Neben den technischen Basisfähigkeiten arbeiten die Trainer auch in Spielformen, Turnieren und Übungen an altersgerechten taktischen Elementen. Die Torhüter erhalten ein spezielles Torwart-Training. Bei dem Trainingsprogramm spielen Übungen mit dem Ball eine große Rolle. Weitere Informationen und Anmeldungen unter www.atleticodemadrid.de/event-details/plz-14641-esv-lok-elstal-e-v.

Von Jens Wegener