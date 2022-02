Elstal: Mobile Impfaktion am Sonnabend

Elstal

Eine mobile Impfaktion des Landkreises Havelland wird am Sonnabend, dem 19. Februar, in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Wustermark und den Johannitern in der Turnhalle des Schulzentrum Elstal, Maulbeerallee 1, stattfinden. Das Angebot steht allen Bürgerinnen und Bürgern für Erst-, Zweit- und Auffrischungsimpfungen ab zwölf Jahren ohne Terminvergabe im Zeitraum von 9 bis 15 Uhr zur Verfügung.

Jugendliche im Alter von 12 bis 18 Jahren können nur in Begleitung eines Erziehungsoder Sorgeberechtigten geimpft werden. Für die Impfaktion stehen die Impfstoffe Spikevax von Moderna für Personen über 30 Jahren und Comirnaty von Biontech/Pfizer für Personen unter 30 Jahren zur Verfügung.

Interessierte werden gebeten, zur Impfung Impfausweis, Versichertenkarte und Personalausweis mitzubringen. Im Idealfall haben sie zudem die unter https://brandenburgimpft.de/bb-impft/de/downloads/ befindlichen Dokumente für die Impfstoffe von Moderna und Biontech ausgefüllt und unterschrieben dabei.

Von MAZonline