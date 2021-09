Erntefest: Darum gibt es in Wachow nur Sieger

Wachow

Schon aus der Ferne waren in Niebede Samstagmittag die Signale der Feuerwehr zu hören. Dieses Mal mussten die Brandbekämpfer kein Feuer löschen, sondern nur den Weg freimachen für einen Konvoi, den sie selbst anführten. Sieben geschmückte Fahrzeuge vom Traktor bis zur Pferdekutsche rollten durch Niebede, anschließend durch Gohlitz, um dann auf den Sportplatz in Wachow zu gelangen. Auch die Feuerwehr Gohlitz hatte einen Erntewagen an das vordere Löschfahrzeug gehängt.

Ernteumzug durch drei Orte

„Endlich mal wieder ein Ernteumzug“, freuten sich Christiane und Hans-Jürgen Kissmann aus Niebede, die mit anderen Einwohnern an der Straße standen, die Karawane begutachteten und den Mitfahrenden auf den Wagen zuwinkten. Aber Familie Kissmann hatte sich zum diesjährigen Wachower Erntefest auch selbst eingebracht. „Wir haben vor dem Grundstück alles aufgestellt, was wir selbst anbauen“, sagte Hans-Jürgen Kissmann und zeigte auf den Zaun: Dort lagen aufgereiht Mais, Kartoffeln, Kürbisse, Mohrrüben und eine Zuchini.

Viele Anwohner am Straßenrand

Auch in Gohlitz begrüßten viele Anwohner den Konvoi. An einer Stelle, direkt an der Landesstraße 91, hatte es sich eine größere Gruppe von Zuschauern bequem gemacht und Stühle wie zu einer Art Tribüne aufgestellt.

Zur Galerie Viele Anwohner hatten ihre Grundstücke geschmückt

Auf dem Wachower Sportplatz begrüßten Ortsvorsteher Uwe Bublitz und die Ortsbeiratsmitglieder Sylvia Mollnau und Marc Simeth die etwa 300 Gäste, die sich zuvor alle in die „Corona-Listen“ eintragen oder eine App laden mussten. Feuerwehrleute halfen bei den Kontrollen am Eingang. „Bis zu 700 Leute sind im Freien erlaubt, ich hoffe, dass so viele kommen“, meinte Marc Simeth.

Das Wetter passte, die Stimmung war gut, man merkte, wie sehr sich die Wachower so ein Fest wieder mal gewünscht haben. Extra aus Wustermark gekommen war Gustav Schwarz. „Ich bin 1951 aus Wachow weggezogen und wollte mal gucken, ob ich hier noch jemanden kenne“, meinte der 81-Jährige. Tatsächlich traf er den 90-jährigen Reinhold Kehler. „Wir haben noch Erntefeste erlebt, da waren nur Pferdewagen unterwegs“, erzählte Kehler.

Preise für drei Familien

Apropos Wagen. Die dreiköpfige Jury, die die Erntewagen bewertet hat, kam zu dem eindeutigen Ergebnis: „Alle sind Sieger, alle haben sich solche Mühe gegeben, dass wir niemanden herausheben wollen“, erklärte Gisela Wolter. Trotzdem galt ein besonderer Dank den Wachowern Tobias Jüling und Rika Hummel, die eine Kutsche mit vier Ponys geschmückt hatten, mit der sie das Erntepaar Anika und und Eric Klimmeck durch die drei Ortsbereiche fuhren.

Prämiert wurden, wie auch 2019 beim letzten Wachower Fest, die Eigentümer, die ihre Grundstücke passend zum Erntefest besonders verschönert hatten: Familie Voigt aus Niebede, Familie Mikoleit aus Gohlitz und Familie Dannheimer aus Wachow.

