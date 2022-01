Esel Merlin stirbt: Besitzer fühlen sich von Tierärzten im Stich gelassen

Retzow

36 Stunden liegt Esel Merlin in seinem Stall, zitternd und unfähig, aufzustehen. Mit jeder Sekunde sinken Merlins Heilungschancen. „Wenn ein Tier liegt und nicht mehr aufsteht, ist das kein gutes Zeichen“, weiß Roswitha Gerner. „Wir haben versucht ihn zu stabilisieren und aufrechtzustellen, aber er konnte nicht stehen, er muss wahnsinnige Schmerzen gehabt haben“, erzählt die Eselbesitzerin.

Als endlich eine Tierärztin zu der Familie kam, war Merlin schon sehr schwach. Eine Tierklinik in Dallgow hatte der Familie die Ärztin vermittelt. Sie sei die erste und einzige gewesen, die sich trotz zahlreicher Anrufe in Praxen um Merlin bemühte, erzählt Roswitha Gerner. Die Ärztin habe den Esel geröntgt. Als sie eine Hüftverletzung feststellt, ist klar, es gibt keine Rettung für Merlin. Noch am selben Abend schläfert sie das Tier ein.

Die Tierärztin gibt der Familie Raum, um sich von Merlin zu verabschieden, bevor er zur Tierkörperentsorgung abgeholt wird. Ob die Tierärztin ihn hätte retten können, wenn sie früher von dem Fall gehört hätte, könne sie nicht beurteilen.

Esel Merlin mit seinem Eselfreund Joschi. Quelle: Privat

Doch warum kam nicht früher Hilfe? 15 Tierärzte habe das Ehepaar angerufen. „Niemand machte sich auf den Weg. Wir haben nur herzlose Absagen bekommen“, so Roswitha Gerner. Ihre Frustration sei mit jedem Anruf größer geworden. Die Begründung der Ärzte, weshalb sie Merlin nicht helfen konnten, reicht von vollen Terminkalendern bis hin zu Impfterminen. Manche sagten auch, die Entfernung sei zu groß oder sie seien nicht zuständig für Großtiere.

Dass am Ende nur eine Tierärztin den Weg nach Retzow auf sich nimmt, kann Roswitha Gerner noch nicht so recht fassen: „Gerade auf dem Dorf haben die Leute doch Tiere, die man nicht eben mal schnell zum Tierarzt fahren kann.“

Tierbesitzer sollten einen festen Ansprechpartner haben

Dem stimmt auch Michael Koch zu: „Daher sollte man gerade für größere Tiere immer einen festen Ansprechpartner haben“, sagt der Dezernent für Ordnung und Sicherheit, Umwelt, Landwirtschaft und Veterinärwesen beim Landkreis Havelland. So sei das beispielsweise auch bei Pferden. Für seine Tiere müsse man für medizinische Angelegenheiten wie Impfungen ohnehin eine Praxis als Ansprechpartner haben, die im Notfall zuständig ist.

Für Koch ist es schwierig den Fall einzuschätzen. Er kenne die genaueren Umstände nicht. „Die Tierärzte im Havelland arbeiten sehr gewissenhaft. Ich kann mir nur schwer vorstellen, dass sie ein Tier sterben lassen“, zeigt sich Koch verwundert. Er ist dennoch bereit, sich des Falles weiter anzunehmen.

Familie Gerner fühlte sich machtlos

Neben den Eseln leben drei Hunde, ein paar Hasen, eine Katze und zwei Schildkröten bei den Gerners. Lange Zeit hatten sie einen Tierarzt, der zu ihnen fuhr, wenn er gebraucht wurde. „Der Arzt hat alle Tiere geimpft“, erinnert sich Roswitha Gerner. Inzwischen sei der Mann aber im Ruhestand, einen Nachfolger gebe es nicht.

Roswitha und Andreas Gerner fühlten sich machtlos: „Einen Hund kann man wenigstens ins Auto packen und zum Tierarzt fahren.“ Für größere Tiere gebe es aber in der Umgebung keine vernünftige Versorgung. Das Problem sieht Roswitha Gerner nicht nur bei Tieren. Auch Allgemeinmediziner gebe es nur wenige auf dem Land.

Familie Gerner trauert um Esel Merlin

„Wir haben uns die Esel vor vielen Jahren angeschafft, damit sie ein schönes Leben haben“, erzählt Andreas Gerner, der mit seiner Frau seit 28 Jahren in Retzow lebt. Ein schönes Leben hatte Esel Merlin in der Tat. 1000 Quadratmeter Wiese nur für ihn und seinen alten Eselfreund Joschi. Doch sein Leben endete viel zu früh. Nur sechs Jahre alt wurde das Tier.

„Esel strahlen eine so vertraute Ruhe aus. Wenn man sie beobachtet, ist das einfach herrlich“, schwärmt Andreas Gerner. Auch Kumpel Joschi trauere um seinen jüngeren Kameraden Merlin. Er halte vergeblich nach ihm Ausschau, erzählt Roswitha.

Von Franziska von Werder