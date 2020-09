Nauen

„Seit Weihnachten haben wir kein Geld mehr verdient. Daher sind wir umso glücklicher, dass wir endlich wieder öffnen dürfen“, sagt Stephan Frank vom Schaustellerbetrieb Alberti. Seit Anfang der Woche baut der Familienbetrieb seine Fahrgeschäfte und Attraktionen auf dem Sägewerksplatz in Nauen auf.

Der Nauener Jahrmarkt ist für den Schaustellerbetrieb erst die zweite Möglichkeit in diesem Jahr, wieder seiner Arbeit, Leuten Spaß zu bereiten, nachzugehen. „Letzte Woche durften wir in Rathenow stehen, das war unser erster Jahrmarkt. Alle anderen Feste und Veranstaltungen mussten wegen der Corona-Krise abgesagt werden“, erklärt Stephan Frank. Für den Traditionsbetrieb war und ist es eine schwere Zeit.

Anzeige

30 Menschen hängen vom Betrieb ab

Rund 30 Familienmitglieder und Mitarbeiter sind vom Betrieb abhängig. Zwar gab es eine kleine Corona-Hilfe, doch damit konnten die laufenden Kosten nicht gedeckt werden. „Wir haben für jedes Fahrgeschäft drei Versicherungen, die bezahlt werden müssen. Anfang des Jahres haben wir zudem neue Fahrgeschäfte angeschafft und alles auf Vordermann gebracht. Hätten wir gewusst, dass Corona kommt, hätten wir das alles erstmal aufgeschoben“, sagt Stefan Köpke, Cousin von Stephan Frank. Der Schaustellerbetrieb ist unter den einzelnen Familienmitglieder aufgeteilt. Jeder hat seinen Bereich.

Weitere MAZ+ Artikel

Vom Zirkus zum Jahrmarkt

Als mehrere Monate die Einnahmen ausblieben, mussten sie sich etwas einfallen lassen. „Einige haben bei der Ernte geholfen oder als Kraftfahrer in anderen Unternehmen gearbeitet“, erklärt Stephan Frank. Eine solch schwere Zeit habe der Familienbetrieb noch nicht erlebt, dabei gab es schon einmal einen großen Einschnitt. „1973 verlor der Betrieb nach dem Tod unseren Großvaters seine Zirkuslizenz in der DDR“, erzählt Stephan Frank. Seit den 50er-Jahren zog die Familie als Zirkus Alberti durch die kleinen Orte in der DDR. Dann war unklar, wie es weitergehen sollte. Doch der Staat gab neue Lizenzen für Schausteller aus, die Familie orientierte sich neu.

Bis vor ein paar Jahren machte der Jahrmarkt regelmäßig in der Funkstadt Station. Zuletzt war der Platz jedoch mit Baumaterialien belegt. „Jetzt sind wir endlich wieder da. Und wir haben schon viele Leute getroffen, die uns gesagt haben, dass sie sich freuen, dass in der Stadt wieder etwas los ist“, so Köpke.

Desinfektion und Abstand

In Brandenburg sind Veranstaltungen mit bis zu 1000 Menschen erlaubt. „Wir haben Desinfektionsspender aufgestellt und reinigen die Kontaktflächen nach dem Personenwechsel. Außerdem haben wir die eh schon breiten Rettungswege noch einmal verbreitert, damit die Menschen auch wirklich Abstand halten können“, erklärt Stefan Köpke. Nach mehreren Monaten Stillstand werden sich nun wieder die Karussells drehen.

Ab Freitag erwartet die Besucher ab 14 Uhr das ganze Wochenende über ein klassisches Jahrmarktprogramm, vom Dosenwerfen über Autoscooter bis zum Piratenschiff, bei dem Besucher einen starken Magen haben sollten. In der nächsten Woche öffnet der Jahrmarkt sogar schon ab Donnerstag.

Am 24. September kostet jedes Fahrgeschäft nur einen Euro. Am 27. September ist Familientag mit ermäßigten Preisen.

Von Danilo Hafer