Nauen

David Schlotmann von der Erich-Kästner-Grundschule Falkensee ist der beste Vorleser beim Regionalentscheid Falkensee/Nauen. Er hat sich gegen insgesamt 13 Mitbewerber durchgesetzt. David darf nun zum Bezirksentscheid in Trier reisen.

14 Schüler waren dabei

Auch in diesem Jahr haben sich wieder Schüler der sechsten Klassen am größten bundesweiten Lesewettstreit beteiligt. 14 Kinder aus Schulen in Nauen und Falkensee konnte Organisatorin Eva Gentz von der Theodor-Körner Buchhandlung im Richart-Hof begrüßen.

Daniela Zießnitz, Nauens Erste Beigeordnete, gratulierte dem Erstplatzierten und zeigte sich beeindruckt von seinem sehr lebendigen Vortrag: „Alle waren gut vorbereitet, haben wirklich sehr gut vorgelesen. Trotzdem kann nur einer in die nächste Runde kommen.“ Sie drückt David die Daumen, dass er auf dem Weg zum Bundesfinale noch weiterkommt: „Es wäre doch toll, wenn es ein Kind aus dem Havelland bis ins Finale schafft.“

Finale am 24. Juni in Berlin

Bei Eva Gentz bedankte sich Daniela Zießnitz für die Ausrichtung des Wettbewerbs: „Die Begeisterung der Kinder gibt den Organisatoren des Wettbewerbs Recht: Es macht Spaß, vorzulesen und damit seine eigene Freude am Buch und den Geschichten mit anderen zu teilen. Wichtig dabei ist, dass es immer wieder gelingt, vor Ort Akteure zu finden, die das unterstützen.“ Und nicht zuletzt seien Buchhandlungen und Bibliotheken neben den Schulen wichtige Partner, wenn es darum gehe, Lesefreude und Lesekompetenz zu stärken.

Das Bundesfinale ist am 24. Juni in Berlin. Alle teilnehmenden Kinder erhielten als Dankeschön eine Urkunde und einen Buchpreis.

Von Jens Wegener