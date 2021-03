In der MAZ-Serie „Nachgeblättert“ schauen wir, was vor 30 Jahren im Osthavelland für Schlagzeilen sorgte. In Falkensee ebnete man den Weg für das Megaprojekt Herlitz, im Kreistag beschwerte man sich über die Treuhand, und im Kino lachte man bei „Go, Trabi, go“.