Falkenseerin schafft Abi mit Traumnote

Die Türen für eine erfolgreiche Karriere dürften der Falkenseerin Greta Mohr in jedem Fall offen stehen. Die 18-Jährige legte gerade am Nauener Leonardo-da-Vinci-Campus ihr Abitur mit der Note 1,0 ab. Von den vier Schülerinnen, die am Campus mit dieser Traumnote abschlossen, erreichte die Falkenseerin die höchste Punktzahl. „Ich freue mich wirklich sehr, dass am Ende alles geklappt hat“, sagt sie

Verzicht und Fleiß führten zum Ziel

Für ihr Traumergebnis hat die Schülerin in der Vergangenheit einige Einschränkungen in Kauf genommen. „Ich habe immer viel Leichtathletik gemacht und gesungen. Das habe ich alles reduziert, um mich voll auf die Schule konzentrieren zu können“, erzählt sie. Zeit für Freunde und Familie habe sie aber trotzdem immer gefunden. Die hätten sie stets unterstützt.

Greta Mohr ist ein echtes Campus-Kind. An der Kreativitätsgrundschule eingeschult, besuchte sie ab der 5. Klasse die bilinguale Sprachklasse des Gymnasiums. Für die Oberstufe wählte sie das Profil Wirtschaft und Nachhaltigkeit. „Dabei stand gar nicht so sehr der Gedanke im Vordergrund, später in der Wirtschaft zu arbeiten, ich wollte einfach mehr über die Zusammenhänge und Mechanismen der Wirtschaft wissen“, erzählt sie.

Stella Iacono (v.l.), Julia zum Bruch und Greta Mohr wurden von Lions-Präsident Michael Ziesecke geehr. Quelle: Danilo Hafer

Während des 100-Stunden-Praktikmums, das die Schüler absolvieren müssen, entdeckte sie ihr Interesse für die Wissenschaft. Als Praktikantin am Max-Planck-Forschungsinstitut für Infektionsbiologie schaute sie den Forschern im Labor direkt über die Schulter. Gerade in den vergangenen Wochen habe sie diese Erfahrung auch ein wenig beruhigt. „Ich habe die Wissenschaftler persönlich kennengelernt und weiß, wie gewissenhaft sie arbeiten. Das hat mich sehr geprägt.“

Traumjob bei der Europäischen Union

Wo genau es für die 18-Jährige beruflich einmal hingeht, steht noch nicht fest. „Ich möchte erst im nächsten Jahr studieren. Bis dahin will ich die Zeit nutzen, verschiedene Bereiche kennenzulernen.“ Lieber nehme sie sich jetzt noch etwas Zeit, als direkt ein Studium anzufangen, das dann vielleicht doch nicht das richtige ist. So stehen schon ab diesem Freitag die ersten Praktika an, unter anderem in einer psychologischen Praxis. Auch ein Praktikum in einer Institution der Europäischen Union habe sie in Aussicht. Psychologie, Politikwissenschaft und diplomatische Beziehungen interessieren sie. Einen Job bei der Europäischen Union, das kann sie sich gut vorstellen.

Für den Herbst hatte Greta Mohr ursprünglich aber einen anderen Plan. „Ich wollte nach Kalifornien reisen und dort ein Sprachzertifikat machen. Wegen Corona wird daraus aber erst einmal nichts, vielleicht geht es zu einem späteren Zeitpunkt.“

Lions-Club zeichnet beste Schülerinnen aus

Und als wäre die Traumnote 1,0 nicht schon Belohnung genug, wurde die 18-Jährige, gemeinsam mit zwei weiteren Schülerinnen, vom Lions-Club Osthavelland für ihre besonderen Leistungen ausgezeichnet. Es ist mittlerweile Tradition, dass die Löwen die besten Abiturienten der drei Nauener Schulen mit einem Ipad belohnen.

Neben Greta Mohr durfte sich auch Julia zum Bruch vom Goethegymnasium über ein solches Gerät freuen. Auch sie erreichte die Bestnote 1,0 und möchte Psychologie in Potsdam oder Berlin studieren. Ausgezeichnet wurde auch Stella Iacono vom Oberstufenzentrum Havelland, mit der Note 1,7. Die Abiturientin möchte studieren und später in der Erwachsenenaus- und weiterbildung arbeiten.

Seit 2009 ehrt der Lions-Club Osthavelland, früher Lions-Club Nauen, die drei besten Abiturienten eines Jahrgangs. Die Idee stammt vom ehemaligen Geschäftsführer des Bosch-Siemens-Werkes in Nauen und ehemaligen Präsidenten des Lions-Clubs, Udo Barthel. In diesem Jahr übernahm die Ehrung der amtierende Lions-Präsident Michael Ziesecke.

Von Danilo Hafer