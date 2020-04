Havelland

In einem Bienenstand im Nauener Ortsbereich Hertefeld ist die Amerikanische Faulbrut festgestellt worden. In der Konsequenz hat der Landkreis Havelland einen Sperrbezirk um den Ausbruchsort eingerichtet. In diesem befinden sich außerdem die Ortsbereiche Bergerdamm-Lager und Bergerdamm-Hanffabrik. Westlich reicht der Sperrbezirk bis an die Siedlung Teufelshof, südlich bis Utershorst und nördlich bis an die Landkreisgrenze, so die Kreisverwaltung.

Bienenbrut wird befallen

Die Amerikanische Faulbrut ist eine anzeigepflichtige Tierseuche, die nicht auf den Menschen übertragbar ist. Für das betroffene Bienenvolk bedeutet das in aller Regel das Ende. „Es gibt zwar Methoden der Sanierung, aber die sind sehr aufwendig und hängen natürlich von der Entscheidung der Amtstierärztin ab, nachdem entsprechende Proben genommen und analysiert wurden“, sagt Robert Schimmelpfennig, Vorsitzender des Nauener Imkerverbandes. Über den aktuellen Fall könne er nichts sagen. „Nicht jeder Imker ist in einem Verein aktiv, und wenn ja, muss er nicht in dem Verein sein, der seinem Wohnort am nächsten ist“, so der Experte. Es gebe auch viele Imker, die mit ihren Bienenvölkern wandern, also die Stöcke an verschiedenen Orten eine zeitlang aufstellen.“

Der Erreger der Amerikanischen Faulbrut ist ein sporenbildendes Bakterium, das von den Bienen in das Volk eingetragen wird, die Bienenbrut befällt und diese letztendlich abtötet. Bienen infizieren sich durch Kontakt zu anderen infizierten Bienenvölkern oder mit infizierten Honigresten aus leeren Honiggläsern, so die Kreisverwaltung.

Untersuchungen umliegender Bienenvölker erfolgen

Weil nur schwer zu erkennen ist, ob ein Bienenvolk infiziert ist, sollen Imker, die mit ihren Bienenvölkern wandern oder die Bienenvölker verkaufen wollen, eine Futterkranzprobe oder Honigprobe nach Absprache mit dem Veterinäramt zur Untersuchung einsenden. Ein negatives Untersuchungsergebnis werde dann amtlich bescheinigt und ist Voraussetzung für das Verlagern von Bienenvölkern, so Kreissprecher Norman Giese.

Um ein Ausbreiten der Amerikanischen Faulbrut zu verhindern und weitere Bienenvölker vor der Seuche zu schützen, sind unverzügliche Maßnahmen erforderlich. Innerhalb des Sperrbezirkes sind alle Bienenvölker und Bienenstände zu untersuchen. „Dazu müssen sich die betroffenen Imker beim Veterinäramt melden, die Standorte und die Anzahl der Bienenvölker angeben, damit ein Termin für die amtliche Untersuchung vereinbart werden kann“, erklärt der Kreissprecher. Bewegliche Bienenstände innerhalb des Sperrbezirks dürfen nicht von ihrem Standort entfernt werden.

Im Landkreis Havelland gibt es derzeit 386 registrierte Imker mit 3542 Völkern. Der Wortlaut der Tierseuchenbehördlichen Allgemeinverfügung ist im Amtsblatt 10/2020 des Landkreises Havelland unter www.havelland.de einzusehen.

Von Jens Wegener