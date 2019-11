Nauen

Rauch, der aus einem Mehrfamilienhaus in der Nauener Feldstraße aufstieg, bemerkten aufmerksame Zeugen Montagabend gegen 21.45 Uhr. Sie alarmierten umgehend die Feuerwehr.

Die Mieter hatten zum Zeitpunkt des Eintreffens der Rettungskräfte größtenteils das Gebäude bereits verlassen, sodass für sie keine Gefahr mehr bestand. Den Kameraden der Feuerwehr gelang es sehr schnell, den kleineren Brand in einer der Wohnungen zu löschen.

Im Zuge der Ermittlungen vor Ort stellte sich heraus, dass ein 31-jähriger Mieter offenbar mit einem Gaskocher Essen zubereiten wollte. Dabei wurden anscheinend Teile des Mobiliars in der Wohnung in Brand gesetzt. Der Mann hatte zunächst versucht, das Feuer zu löschen. Als er davon ausging, dass die Flammen erfolgreich bekämpft waren, verließ die Wohnung.

Bei Eintreffen der Feuerwehr war er nicht mehr am Ort und konnte erst später ermittelt werden. Die Polizei sicherte die Spuren am Brandort. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens können gegenwärtig noch keine Angaben gemacht werden. Eine Anzeige wegen fahrlässiger Brandstiftung gegen den 31-jährigen Mann wurde aufgenommen. Die anderen Nachbarn konnten nach Abschluss der Löscharbeiten wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.

Von MAZ online