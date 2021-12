Nauen

Zu einem Feuer ist es am Freitag in der Oranienburger Straße in Nauen gekommen. Baumaterial in einem Einfamilienhaus, das sich noch in Bau befindet, war in Brand geraten. Nach Angaben der Leitstelle Potsdam ging der Alarm um 18.40 Uhr ein, nach einer guten halben Stunde war der Einsatz für die Feuerwehr beendet. Die Ursache des Feuers war am Abend noch unklar.

Von MAZonline