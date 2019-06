Nauen

Nur noch zehn Minuten soll es laut Finanzminister Christian Görke (Linke) dauern, bis die auf zwei Seiten reduzierte Steuererklärung für Senioren ausgefüllt ist. Bisher hatten Senioren dazu ein elf Doppelseiten umfassendes Papier auszufüllen, „was für rund 80 Prozent der Rentner in Brandenburg völlig an der Realität vorbeiging“, so der Minister. Im für den Landkreis Havelland zuständigen Finanzamt Nauen stellte Christian Görke gemeinsam mit Vorsteherin Marion Jach das neue Papier vor.

„Leider ist es wirklich noch ein Vordruck in Papierform, der im Finanzamt abgeholt und auf Anfrage verschickt werden muss. Aber es wird daran gearbeitet, dieses Formular für die Steuererklärung zu digitalisieren, so dass es online ausgefüllt oder herunter geladen werden kann“, sagte Jach.

Erste Reaktionen sind positiv

Seit Anfang Mai bietet die Finanzverwaltung des Landes Brandenburg die vereinfachte Steuererklärung für Senioren an. „Zugeschnitten ist die speziell auf Rentner sowie Pensionäre, die ausschließlich Renten- beziehungsweise Pensionseinkünfte, also keine Einnahmen aus Mieten oder Vermögenseinlagen beziehen“, erklärte Görke. Zu dem Formular gibt es auch noch eine Broschüre, in der viele Fragen beantwortet sind.

Laut Görke hätten die Beschäftigten der Service- und Informationsstelle des Finanzamtes Nauen berichtet, dass die vereinfachten Vordrucke positiv aufgenommen und rege nachgefragt werden. Insbesondere sei der vereinfachte Vordruck für jene eine Erleichterung, die in ihrem aktiven Erwerbsleben keine Steuererklärung abgeben mussten.

Viele Daten werden übernommen

Für die vereinfachte Steuererklärung gilt: Die Daten, die der Finanzverwaltung bereits in elektronischer Form vorliegen, übernimmt das Finanzamt bei der Veranlagung automatisch. Sie müssen nicht extra eingetragen werden. Dazu gehören die Renteneinkünfte oder Pensionen sowie Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung. Der Vordruck bietet auch die Möglichkeit, typische persönliche Aufwendungen wie für Haftpflichtversicherung, für Spenden, für haushaltsnahe Dienstleistungen, für Handwerkerleistungen sowie für sogenannte außergewöhnliche Belastungen (zum Beispiel Krankheitskosten) geltend zu machen.

Im Nauener Finanzamt liegen derzeit auch Fragebögen zur vereinfachten Steuererklärung aus. Darin werden die Senioren nach ihren persönlichen Eindrücken und nach der Verständlichkeit des neuen Vordrucks gefragt. Diese Erfahrungen wolle man nutzen, um die Bürgerfreundlichkeit der Finanzverwaltung, in der 180 Menschen arbeiten, weiter zu verbessern, so Marion Jach.

Nauen als Pilot-Finanzamt

Ein weiteres Thema beim Besuch des Finanzministers in Nauen war die Digitalisierung. In Brandenburg wird ab dem 4. Quartal 2019 schrittweise das Scannen von Papiersteuererklärungen eingeführt. Das Finanzamt Nauen gehört zu den Finanzämtern, die nach einer Pilotierungsphase damit beginnen. Ende 2020 sollen alle anderen 12 Finanzämter folgen. Vorsteherin Marion Jach: „Das Scannerverfahren ist ein wichtiger Schritt in Richtung einer vollelektronischen Steuerakte. Es wird mit Veränderungen in den Arbeitsabläufen auch des Finanzamt Nauen einhergehen. Dem stellen sich unsere Beschäftigten.“

Dazu gehört auch, dass das Nauener Finanzamt seit Jahren neue Steuerbeamte ausbildet, derzeit sind es 18. „Die Auszubildenden und Studierenden in unseren beiden Ausbildungsgängen Finanzwirt und Diplom-Finanzwirt werden heute schon von der Pike auf mit den IT-Verfahren der Finanzverwaltung vertraut gemacht, denn daran führt in einer bürgerfreundlichen und effizienten Verwaltung kein Weg vorbei“, so Jach.

Zwei Veranstaltungen im Havelland geplant

Gemeinsam mit Experten der Steuerverwaltung des Landes will der Finanzminister möglichst noch im Juli in Nauen und Rathenow die vereinfachte Steuererklärung für Senioren in jeweils einer öffentlichen Veranstaltung vorstellen. Eingeladen sind dann alle Interessierten – auch wenn sie noch nicht das Rentenalter erreicht haben. Die genauen Termine werden noch bekannt gegeben.

Von Jens Wegener