Nauen

Dass das Nauener Rathaus derzeit bunt leuchtet, ebenso das benachbarte Freizeit- und Generationenzentrum, und in der Mittelstraße weihnachtliche Stimmung aufkommt, dafür hat Martin Torkler gesorgt. Der 46-jährige Lichtdesigner aus Berge freut sich über sein gelungenes Lichtkonzept in Nauen, aber auch, weil seine Firma Medien, Ton, Licht (MTL) im Corona-Jahr überhaupt noch einen Auftrag bekommen hat und so ein paar Einnahmen winken. Ebenfalls an der Nauener Klinik durfte Torkler für etwas Beleuchtung sorgen, „viel mehr ist 2020 nicht passiert“, schätzt der Unternehmer ein.

Zweites Standbein ist der Rettungsanker

In der Veranstaltungsbranche, in der er tätig ist, sind die Lichter ausgegangen. Die Pandemie-Bestimmungen hätten nichts zugelassen, so dass er ohne an seine Rücklagen zu gehen, nicht überleben könnte. „Ich habe zum Glück noch ein zweites Standbein, eine Gebäudereinigungsfirma. Die hält mich über Wasser. Weil die Einnahmen aus der Gebäudereinigungsfirma allerdings mehr als die Hälfte meiner Gesamteinnahmen ausmachen, bekomme ich für die Firma MTL keinen einzigen Euro aus dem Corona-Hilfstopf des Bundes“, so Torkler. Trotzdem seien aber die laufenden Kosten der Firma a weitergelaufen: die in der Raiffeisenstraße in Nauen von 3000 bis 4000 Euro im Monat für Miete, Strom, Gas, Versicherungen für die teure Technik und Kredite.

Das FGZ in der Ketziner Straße in Nauen. Quelle: Privat

Vertrag mit der Messe Berlin

In normalen Zeiten ist der Lichtdesigner aus Berge gut gebucht. Die Firma MTL hat unter anderem einen Vertrag mit der Messe Berlin, ist also auf der Grünen Woche, der Internationalen Tourismusbörse (ITB) oder der Funkausstellung immer vor Ort – wenn sie denn stattfinden. „Wir bauen dort Bühnen und Tontechnik auf, machen Beleuchtungskonzepte und betreuen bestimmte Stände“, erzählt Martin Torkler. Eigentlich ein lukratives Geschäft, aber nicht in 2020. „Ich erinnere mich noch an den ersten Lockdown Anfang März. Wir hatten schon eine Woche für die ITB aufgebaut, dann stand ein 40-Tonner vor der Messe, sollte ausgeladen werden. Eine halbe Stunde später kam die Absage der ITB, weil das Hygienekonzept nicht umsetzbar war.“ Wenigstens anteilig seien er und die vielen Techniker, die Martin Torkler bei solchen Aufträgen dazu bucht, bezahlt worden.

Die Lindenplatzschule Nauen mit Beleuchtung von MTL. Quelle: Privat

Von März bis November „durfte“ MTL eine Pause einlegen. Erst vor etwa 14 Tagen, so Torkler, hatte er einen Auftrag vom Verein BUND bekommen, der in Berlin eine Jahresversammlung als Hybridveranstaltung abgehalten hat. „Einige Leute vom Vorstand saßen in Berlin in einem extra hergerichteten Medienstudio, 200 Leute haben sich aus ganz Deutschland zugeschaltet per Video. Hat alles funktioniert.“

Vor der Klinik Nauen steht der beleuchtete Baum. Quelle: Privat

Arbeiten in 20 Meter Höhe

Und weil es solche Großaufträge im Moment kaum gibt, ist der gelernte Gebäudereiniger, Veranstaltungstechniker und Lichtdesigner aus Berge jetzt froh, wenn er in Nauen Weihnachtsbeleuchtung anbringen kann. Wobei das Anbringen nicht so einfach ist, wie es klingt. „Da steht man schon mal sechs Stunden auf einer Hebebühne oder klettert in etwa 20 Meter Höhe auf dem Nauener Rathausdach umher, um die Lichterketten zu befestigen“, weiß Torkler. Zu allen Lichtinstallationen hat er sich zuvor ein Konzept erarbeitet, er erstellt sogar 3D-Visualisierungen und Modelle von einzelnen Projekten in seiner Werkstatt.

Für 2021 mache er sich um die Existenz seiner Firma MTL noch keine Sorgen, solange es mit der Reinigungsfirma einigermaßen laufe. „Aber wenn es 2022 immer noch Beschränkungen geben sollte, dann sieht es trübe aus.“

Von Jens Wegener