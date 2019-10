Nauen wächst bis 2030 um 8000 Einwohner

Nauen

Vor allem in der Kernstadt Nauen tut sich was in den nächsten Jahren. Bauwillige Investoren stehen fast Schlange, um ihre Wohnprojekte umsetzen zu können. Schätzungen gehen davon aus, dass die Einwohnerzahl nach und nach bis 2030 um etwa 8000 wächst.

Voraussetzung für alle baulichen Veränderungen ist, dass der Flächennutzungsplan der Stadt angepasst wird. Erst wenn das geschehen ist, können Bebauungspläne aufgestellt und Baurecht geschaffen werden.

Die Stadtverordneten hatten Anfang September dafür gestimmt, ein entsprechendes Verfahren einzuleiten. Das wird in mehreren Arbeitsschritten mit mindestens zwei Beteiligungsphasen erfolgen und soll bis Oktober 2020 abgeschlossen werden.

14 Änderungsbereiche sind möglich

Zunächst habe die Stadtverwaltung für den Vorentwurf des Flächennutzungsplans 14 Änderungsbereiche bearbeitet. „Der Schwerpunkt liegt dabei in der Stadterweiterung nach Südwesten und Süden sowie nördlich des Bahnhofs“, so Stadtsprecher Norbert Faltin.

Weil die tatsächliche Entwicklung nur schwer vorhersehbar sei, forderten die Stadtverordneten die Verwaltung auf, eine Art Prioritätenliste für die neu dazustellenden Bauflächen zu erstellen. „Aufgrund bereits fortgeschrittener Planung geht es zuerst um dem Bereich zwischen Brandenburger Straße und Ketziner Straße“, so Faltin.

Standorte für neue Kita und neue Schule müssen bestimmt werden

Neben den neuen Wohnbauflächen sind im Flächennutzungsplan auch die Hauptverkehrsstraßen, die die neuen Baugebiete an das örtliche Verkehrsnetz anbinden, dazustellen. Darüber hinaus gelte es für Verwaltung, Vorkehrungen für die notwendige Infrastruktur zu treffen.

„Deshalb müssen im Flächennutzungsplan auch Standorte für eine weitere Schule, eine Schulerweiterung, für eine Kita, für Spielplätze und für Naherholungsflächen dargestellt werden. Die genauen Standorte der sozialen Infrastruktur stehend aber noch nicht fest“, erklärt der Stadtsprecher.

Bürger sollen mitreden

Bei alledem werden die Nauener frühzeitig einbezogen. Eine Gelegenheit dazu gibt es am Donnerstag, dem 24. Oktober, ab 18 Uhr, in der Aula des Goethegymnasiums. Dort stellt das beauftragte Planungsbüro Spath & Nagel aus Berlin den Vorentwurf der FNP-Änderung vorn. Verwaltungsmitarbeiter stehen für Nachfragen zur Verfügung.

„Im Anschluss wird der Vorentwurf erarbeitet und in der Zeit vom 25. November bis 24. Januar 2020 zur Einsichtnahme im Rathaus ausgelegt. Die Bürger können dann auch schriftlich ihre Stellungnahmen abgeben“, so Faltin weiter. Im Verlauf des nächsten Jahres folgt eine erneute öffentliche Auslegung des Entwurfs. Der genaue Zeitraum stehe aber noch nicht fest.

Von Jens Wegener