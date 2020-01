Nach dem veranstaltungsreichen Jahr 2019, in dem sich sehr viel um den märkischen Dichter drehte, will der Tourismusverband Havelland auch weiterhin mit Theodor Fontane werben. Anbieter entlang der Fontane-Route wie etwa Gastronomen und Hoteliers sollen ermuntert werden, dies noch mehr als bisher für sich zu nutzen.

Geschäftsführer Matthias Kühn in Ribbeck an einer der Stelen, die entlang der Fontaneroute aufgestellt wurden. Sie geben Auskunft über Sehenswürdigkeiten und Geschichten in den Orten, die Fontane auf seinen Wanderungen einst besucht hat. Quelle: Andreas Kaatz