LWN+B und Raimond Heydt gehen getrennte Wege

Nauen

Der Piratenpolitiker Raimond Heydt hatte sich nach der Kommunalwahl in diesem Jahr überraschend der Fraktion LWN+Bauern in der Nauener Stadtverordnetenversammlung angeschlossen. Nun hat er sie ebenso überraschend wieder verlassen. „Ich bin am Mittwoch vergangener Woche ausgetreten“, sagte Heydt auf Anfrage.

Zum Grund meinte er: „Der Streit zum Thema Schule und wie die Stadtverwaltung es handhabt, hat die Zusammenarbeit mit der Fraktion belastet.“ Die Trennung von der Fraktion sei einvernehmlich erfolgt.

Zu wenig unterstützt

Heydt ist ein vehementer Verfechter eines Grundschulneubaus in Nauen. Seiner Ansicht nach würde aufgrund des anhaltenden Zuzuges und der damit verbundenen Schülerzahl alles dafür sprechen, dass ein solcher Schulbau benötigt werde. Allerdings fühlte sich der bisherige Vorsitzende des Nauener Bildungsausschusses dabei von der eigenen Fraktion zu wenig unterstützt.

Dies betraf auch die Arbeitsgruppe Schulentwicklung, die vor Kurzem das erste Mal getagt hat. Als ein Meinungsbild zum Neubau abgefragt wurde, hätten die Vertreter aller Fraktionen sich für einen Neubau ausgesprochen, nur nicht von der eigenen Fraktion. Er vermisste bisher auch eine Zuarbeit von statistischen Daten seitens der Verwaltung, um eine solide Entscheidung treffen zu können, ob ein Neubau notwendig ist.

Besetzung neu definiert

Ralph Bluhm, Fraktionschef von LWN+B, sagte zum Heydt-Austritt: „Wir waren mit seiner Arbeit als Ausschusssmitglied nicht zufrieden und haben die Besetzung des Bildungsausschusses deshalb neu definiert.“ Dies sei innerhalb der Fraktion einhellig erfolgt. Nachrücker wird Wolfgang Jung (LWN) sein.

Da sich mit Heydts Austritt die Kräfteverhältnisse geändert haben, sollen in der Sondersitzung der Stadtverordneten am 30. Dezember die Ausschussvorsitze seitens der Parteien und Wählergruppen neu festgelegt werden.

Von Andreas Kaatz