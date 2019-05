Nauen

Etwa 250 Mädchen und Frauen, vor allem aus dem Havelland, tobten sich Samstag auf dem Leonardo-da-Vinci-Campus in Nauen aus. Besser gesagt, sie nutzten die mehr als zwei Dutzend kostenfreien sportlichen Mitmachangebote beim 27. Frauensporttag, den der Landessportbund Brandenburg gemeinsam mit dem Kreissportbund Havelland ausgerichtet hat. Die Schirmherrschaft hatte Frauenministerin Susanna Karawanskij übernommen, die aber nicht vor Ort sein konnte.

Mit qualifizierten Übungsleiterinnen

Qualifizierte Übungsleiterinnen, darunter die bekannte Personal Trainerin Mareike Spaleck, gaben den Teilnehmerinnen in der großen und in der kleinen Sporthalle sowie in den zu Sporträumen umgestalteten Klassenräumen des Campus einen Einblick in die Vielfalt der weiblichen Seite des Sportlandes. Die Palette von Qigong, Yoga, Pilates und Faszientraining bis hin zu Bailaro oder Zumba. Vervollständigt wurde der sportliche Tag mit Angeboten drum herum, die auch für Männer und Kinder sportliche Ausrufezeichen setzten.

„Viele unserer Vereine haben sich in den vergangenen Jahren Gedanken gemacht, haben den Frauen und Mädchen zugehört und extra auf ihre Bedürfnisse angestimmte Angebote entwickelt“, sagt Carola Wiesner, LSB-Präsidialmitglied für Mädchen und Frauen im Sport. „Dadurch haben wir im Sport weitgehend die alten Rollenverteilungen hinter uns gelassen, haben starke, engagierte Frauen in den Vereinen und Verbänden und sehen überall aktive Sportlerinnen in den Hallen und auf den Plätzen unseres Landes.“

Kostenlos und ungestört ausprobieren

Der Frauen-Sporttag, so Wiesner, gebe ihnen und jenen Frauen, die noch aktiv werden wollen, einmal im Jahr die Möglichkeit, sich ganz gezielt an einem Ort von der Vielfalt des weiblichen Sports zu überzeugen – „kostenlos, ungestört und dennoch zusammen mit Frauen, die genau das gleiche wollen“.

1522 neue weibliche Mitglieder in 2018

Von den aktuell 351030 LSB-Mitgliedern sind 134837 weiblich. Das entspricht einem Anteil von 38,4 Prozent. Im Vergleich zu 2018 zählten die Brandenburger Sportvereine in diesem Jahr insgesamt 1522 neue weibliche Mitglieder. Gefördert wird der Frauen-Sporttag von den Brandenburger Ministerien für Jugend, Bildung und Sport sowie für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie.

Von Jens Wegener