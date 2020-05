Freibäder waren auf Startsignal

Havelland

Während die Brandenburger Landesregierung am Mittwoch für weitere Branchen Lockerungen der Corona-Beschränkungen beschlossen hat, warten die Freibäder und Badeanstalten in der Region weiter auf ein Startsignal. Wann sie öffnen dürfen, ist derzeit noch völlig unklar, dabei stehen die Betreiber schon in den Startlöchern.

„Wir sind mit allen Vorbereitungen durch und hoffen darauf, dass wir bald öffnen dürfen“, sagt Ralf Haase, Geschäftsführer der Gegefa, die das Falkenseer Waldbad betreibt. Eigentlich hätten sich dort schon am Montag die Türen für badebegeisterte Falkenseer geöffnet. Doch daraus wurde nichts. Schwimmbäder müssen weiter geschlossen bleiben.

Anzeige

Waldbad fährt Mininalmbetrieb

Das wirkt sich auf den Betrieb des leeren Bades aus. „Da es keine Badegäste gibt, arbeiten wir derzeit mit einer Minimalchlorierung, gerade so viel, dass das Wasser nicht umkippt. Um es auf die nötige Badequalität zu bekommen, würden wir noch einmal drei bis vier Tage benötigen“, so Haase. Die Planung der Badesaison gleiche derzeit jedoch eher einem Blick in die Glaskugel.

Weitere MAZ+ Artikel

Wann und wie Freibäder wieder öffnen dürfen, kann noch niemand sagen. Sollten dafür bestimmte Regularien nötig sein, mache das für Ralf Haase die Sache nicht unbedingt einfacher. „Wenn wir etwa kontrollieren müssten, dass nur zwei Personen gleichzeitig die Duschen und Kabinen benutzen, müssten wir allein dafür am Tag acht Leute einsetzen“, so Haase.

Abstandsregeln wären schwer einzuhalten

Auch Abstandsregeln seien nur schwer zu kontrollieren in einem Freibadalltag. Das Personal am Becken müsse dann neben seiner eigentlichen Aufgabe, zu schauen, dass im Wasser niemand in Not gerät, auch noch darauf achten, dass jeder Badegast die Abstände einhält. Das sei nur schwer machbar. Haase spricht sich daher eher für die Variante „Ganz oder gar nicht“ aus.

Eine Öffnung unter Beschränkungen wäre auch für das Nauener Stadtbad eine Herausforderung. Online-Tickets mit festem Zeitfenster, wie es die Berliner Bäderbetriebe in ihrem Konzept vorschlagen, gibt es in Nauen nicht. „Wir können nur über den Kassenautomaten erkennen, wie viele Tickets am Tag schon verkauft wurden, und dann einen Riegel vorschieben“, erklärt Carsten Zieris, Geschäftsführer der Dienstleistungsgesellschaft Nauen (DLG).

Saison wird trotz Corona vorbereitet

60 000 Badegäste besuchen das Stadtbad jedes Jahr. Eigentlich würde die Saison in Nauen am 16. Mai beginnen. „Uns fehlen nicht nur die Einnahmen aus dem Badebetrieb, auch das Bistro ist geschlossen“, so Zieris. Trotz aller Unsicherheiten habe sich auch die DLG in Abstimmung mit dem Nauener Bürgermeister dazu entschieden, alles für einen regulären Saisonstart vorzubereiten. „Wir sind bereit“, betont Carsten Zieris.

Für die Naturbadestellen, wie das Ketziner Strandbad und den Brieselanger Nymphensee, gibt es zumindest schon ein Datum, wenn auch eines in weiter Ferne. „Offiziell wurde der Start der Badesaison auf den 13. Juli verschoben. Wir hoffen aber, dass es schon früher losgehen kann“, sagt Ketzins Hauptamtsleiterin Ramona Stier.

Das Strandbad an der Havel wird, wie auch die Freibäder in Falkensee und Nauen, gern von Schulklassen genutzt. All das muss jetzt entfallen. Das Defizit das Strandbades wird in diesem Jahr weiter steigen.

Sanierungsarbeiten am Nymphensee

Am Brieselanger Nymphensee nutzt Betreiber Frank Goslowsky die Zeit, um das Gelände auf Vordermann zu bringen. So bekam unter anderem das WC-Haus einen neuen Anstrich und erstrahlt jetzt in sattem Blau. Baden ist zwar noch nicht gestattet, für einen Spaziergang ist das Gelände des Nymphensees aber geöffnet. Am Imbiss gibt es Waffeln, Kuchen und Kaffee zum Mitnehmen.

In Ketzin/ Havel wird derweil über ganz grundlegende Dinge diskutiert. Nämlich über die Frage, wie es mit dem Strandbad in Zukunft weitergehen soll, nachdem es ab jetzt keinen Pächter mehr gibt. „Es gibt im Grunde zwei grundlegende Überlegungen: Ob die Stadt das Strandbad mit reduziertem Angebot selbst weiter betreibt oder ob es in eine offene Badestelle umgewandelt wird“, erklärt Ramona Stier.

Das soll in der nächsten Sitzung der Stadtverordneten von Ketzin/ Havel am Montag, 25. Mai, besprochen werden.

Von Danilo Hafer