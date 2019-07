Nauen

Das Ehrenamt ist ein fester Bestandteil von Fliedners im Havelland und aus dem Leistungsspektrum schon lange nicht mehr wegzudenken. Ehrenamtliche Helfer ergänzen die Betreuung geistig beeinträchtigter Menschen, die ihre Freizeit gestalten, Interessen und Hobbys entwickeln und andere Menschen im Sozialraum kennenlernen möchten. Die Ehrenamtlichen unterstützen sie beim Knüpfen neuer Kontakte, der Ideenentwicklung und bei der Organisation bestehender und neuer Freizeitangebote.

Und obwohl sich bereits viele Menschen einbringen, ist das Team um Andrea Cleve-Rudnick, Koordinatorin am Standort Nauen, und Julia Oldenburg, Teamleitung Fliedners Offene Hilfen, immer auf der Suche nach weiteren Freiwilligen, die zum Fußballtraining, in die Disco oder zur Wassergymnastik begleiten können. „Hier haben sich schon tolle Paare gefunden,“ sagte Andrea Cleve-Rudnick kürzlich beim gemeinsamen Abendessen aller Helfer und bedankte sich bei der Gruppe, „die sich mit Herzblut, Leidenschaft und Zuverlässigkeit einbringt“, wie sie betont.

Wer ebenfalls Lust hat, Teil der Gruppe zu werden, kann sich an Teamleiterin Julia Oldenburg wenden. Unter der Telefonnummer 0151/52722217 oder per Mail an Joldenburg@lafim.de.

Fliedners ist ein Geschäftsbereich der Lafim-Diakonie und erbringt Dienste, Dienstleistungen und Assistenzleistungen für erwachsene Menschen mit Behinderung in Brandenburg an der Havel, in Potsdam-Mittelmark und im Havelland. Die Lafim-Diakonie wurde als Landesausschuss für Innere Mission (LAFIM) im Jahr 1882 auf kaiserliche Order in Berlin gegründet. Sie ist heute als Träger von Einrichtungen und Diensten für Menschen im Alter, Menschen mit Behinderungen und junge Menschen sowie mit dem Angebot von Hauswirtschaftlichen Dienstleistungen einer der größten Arbeitgeber im Land Brandenburg.

Von Laura Sander