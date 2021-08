Börnicke

Komplett eingehüllt in dicke, feste, weithin sichtbare Planen präsentiert sich derzeit die kleine Kapelle auf dem Börnicker Friedhof. Keine Kunstaktion versteckt sich dahinter, sondern ein dringliches Anliegen des Gemeindekirchenrates, wie dessen Vorsitzender Jörg Schütt verrät.

Nach der Abdeckung mit Planen wird in die Kapelle Gas eingeleitet

Der Grund ist ein großer, der dennoch arg klein daher kommt: Holzwürmer machen dem Gebäude mächtig zu schaffen. So sehr, dass es ihnen nun an den Kragen geht. Mit Hilfe der überdimensionalen Planen wurde das gesamte Gebäude am Montag hermetisch abgeriegelt. Seit Dienstagvormittag wird in die Kapelle Gas eingeleitet, welches den Holzwürmern den Garaus machen soll. Noch bis Freitag dauern die Arbeiten, die von einer Fachfirma für Materialschutz aus Mittelfranken ausgeführt wird, an. Dann – so hofft der Gemeindekirchenrat und allen voran Jörg Schütt, ist die Kapelle wurmfrei.

Möglich gemacht haben das Unterfangen auch Bürger und Unternehmen, die die Aktion mit zahlreichen Spenden unterstützt haben. Insgesamt rund 10 000 Euro kamen so bereits zusammen, ohne die ausführende Firma nicht hätte angeheuert werden können. „Wir sind sehr, sehr froh, dass so viele Spender uns unterstützt haben“, sagt Schütt sichtlich erleichtert, legt aber zugleich nach: „Wir freuen uns gern noch über weitere Spenden, denn den notwendigen Betrag haben wir noch nicht ganz erreicht“. Mit Geldern der Kirche überbrücke man derzeit die Lücke, die man noch hofft zu schließen. Auch Birgit Wolter, Pfarrerin für den Ortsteil Börnicke, ist dankbar für die „tolle Hilfe von so vielen Menschen. Das ist ein enormer Betrag, der da bereits zusammen gekommen ist. Das ist der totale Wahnsinn, wir sind darüber sehr glücklich“, sagt sie.

Die Kapelle wurde großflächig mit dichten Planen verhangen. Quelle: Privat

Die Spendenbereitschaft der Menschen sei toll. Und sie ist wichtig für die Kirchengemeinde Börnicke-Kienberg, für die die Holzwurm-Aktion eine „sehr große Kraftanstrengung“ ist, so Wolter. Mehr als 18 000 Euro kostet das Ganze. „Es war höchste Zeit, das jetzt endlich zu machen“, betont Schütt. So hätten die Holzwürmer das Harmonium in der Kapelle – ein Tasteninstrument – bereits völlig zerfressen. „Das war nur noch Pappe“, berichtet Schütt konsterniert. „Wir hatten Angst, dass als nächstes der Dachstuhl schlimm in Mitleidenschaft gezogen wird.“ Das wäre nicht nur heikel, sondern auch gefährlich geworden. „Hätten wir jetzt noch fünf, sechs Jahre gewartet, dann könnten wir auch noch den Rest der Ausstattung wegwerfen.“ Damit das nicht passiert, findet aktuell eben die Begasung des Gebäudes statt. Denn: „Die Holzwürmer sind überall im Gebäude. Man glaubt gar nicht, dass so ein kleines Tier solch einen Schaden anrichten kann.“

Die Holzwürmer hinterließen in den vergangenen Jahren überall in der Kapelle ihre Spuren. Quelle: Andreas Kaatz

Freude über große Spendenbereitschaft – Kirchengemeinde muss zahlreiche kostenintensive Sanierungsmaßnahmen bewältigen

Seit Herbst 2020 wurden Spenden gesammelt, Flyer verteilt und Klinken geputzt. Die kleine Kapelle auf dem Börnicker Friedhof wird vornehmlich für Trauerfeiern genutzt, berichtet die Pfarrerin. Auch den Ewigkeitssonntag, an dem der Verstorbenen des letzten Jahres gedacht wird, führt Birgit Wolter dort durch. Dass dem Gebäude, welches schon vor dem ersten Weltkrieg errichtet worden sein soll, nun in seiner misslichen Lage geholfen wird, erleichtert die Pfarrerin. Denn: „Auch in der Dorfkirche stehen eine Menge kostenintensive Sanierungsmaßnahmen an. Wir sind dankbar für Jeden, der uns mit einer Spende unterstützt.“

Dieses außergewöhnliche Bild bietet sich derzeit auf dem Börnicker Friedhof. Quelle: Pprivat

Nach den Holzwürmern ist vor den nächsten Herausforderungen. So sollen als nächstes die Risse an der Decke im Innenbereich der Friedhofskapelle beseitigt werden, berichtet Schütt. Ein neues Harmonium konnte bereits – ebenfalls mit Hilfe von Spenden – 2020 angeschafft werden. Es erhielt umgehend einen speziellen Anstrich, um die Holzwürmer gar nicht zu nah herankommen zu lassen und ihnen den Appetit zu verderben. Voraussichtlich ab Herbst sollen in der Kapelle die Trauerfeiern wieder stattfinden. Aktuell werden sie aufgrund der Corona-Bestimmungen unter freiem Himmel durchgeführt.

Die Friedhofskapelle in Börnicke in ihrem Originalzustand. Quelle: Andreas Kaatz

Vor knapp zehn Jahren, im Oktober 2013, erfuhr bereits die Börnicker Dorfkirche eine ähnliche Kosmetikbehandlung. Auch sie wurde rundum mit den schwarz-rot-goldenen Planen – sie markieren die Farben des ausführenden Unternehmens – verhangen, ehe anschließend durch die Begasung den Holzwürmern der Garaus gemacht wurde. Die Aktion erzielte aufgrund der aufsehenerregenden Bilder überregionale Beachtung – manch einer fühlte sich an Christos Verhüllungsaktion des Berliner Reichstags im Jahr 1995 erinnert.

Von Nadine Bieneck