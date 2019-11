Wendegeschichten: Warum ein Westberliner gern in der DDR urlaubte

Nauen

Ein bisschen hadert der heutige Nauener Klaus-Dieter Müller immer noch mit sich. Er hat nämlich die Öffnung der Mauer am 9. November 1989 verpennt, wie er es selbst nennt.

Der damalige Westberliner saß zwar vor dem Fernseher, als Günter Schabowski die historischen Worte zu den neuen Reisebestimmungen verkündete. „Aber dann machten wir einen der größten Fehler in unserem Leben. Wir gingen, ohne zu ahnen,was die Pressemeldung auslösen würde, zu Bett“, erinnert er sich.

Aus den Medien davon erfahren

Damals wohnte er noch an der Invalidenstraße – 500 Meter vom Grenzübergang entfernt. Was in der Nacht zuvor in Berlin los war, erfuhr er dann erst aus den Frühnachrichten um 5.30 Uhr. „Als ich die allbekannten Bilder auf dem Bildschirm sah, überkam mich die Freude derart, dass ich anfing zu weinen“, sagt er.

So richtig genießen konnte er das geschichtliche Ereignis dann einen Tag später auf dem Kurfürstendamm. „Das Gefühl, das dieser Nachmittag und Abend zwischen all den glücklichen Menschen für mich brachte, war unbeschreiblich“, sagt Müller.

Bis ins Erzgebirge

Müller hatte in den Jahren davor ein recht intensives Verhältnis zur DDR entwickelt. Alles fing damit an, dass er 1973 seine heutige Frau kennen lernte. Die hatte Verwandtschaft in Falkensee und Ostberlin. Und so kam es, dass er seit Mitte der 70er-Jahre immer wieder in die DDR einreiste. „Ein bis zweimal im Monat war ich dort. Und wenn andere nach Mallorca fuhren, dann haben wir in der DDR Urlaub gemacht“, berichtet er. Selbst bis ins Erzgebirge ging es.

Im Laufe der Zeit gab es auch so manche kribbeligen Erlebnisse für den gebürtigen Leipziger, der 1953 mit seiner Mutter über das Notaufnahmelager Marienfelde nach Westberlin kam. 1979, erzählt er, fuhren seine Frau und er zu deren Großcousin nach Nauen. Weil dessen Frau aus Arbeitsgründen keinen Westkontakt haben durfte, wurde formell eine Besuchsadresse in Lietzow angegeben.

Krank zum falschen Zeitpunkt

Derweil wurde in Nauen mit Goldbrand, Bier und Wein gefeiert. An dem Abend zog sich Klaus-Dieter Müller jedoch einen grippalen Infekt zu, wie er am nächsten Morgen feststellen musste. Die Folge: Hohes Fieber und Schüttelfrost.

Den Arzt konnte man aber nicht in die Nauener Wohnung bestellen, da Müller dort ja nicht sein durfte. Also wurde der Kranke kurzerhand ins Auto gesteckt und zur Meldeadresse nach Lietzow – zur Oma des Großcousins – gefahren und dorthin auch der Arzt gerufen. „Kaum war ich im wärmenden Federbett, klingelte es schon an der Haustür und der Arzt trat ein.“

Bedrohliche Begegnung

Müller kam immer gern zu den Menschen in die DDR, mit denen er sich gut verstand – meistens jedenfalls. Denn er weiß auch von einem bedrohlichen Erlebnis zu berichten. 1981 fuhr er zu Bekannten nach Ostberlin, die er und seine Frau einst am Balaton kennengelernt hatten. In deren neuen VW Golf ging es auf Besichtigungsfahrt durch Ostberlin. Plötzlich fragte ihn sein Gastgeber, ob er ihm helfen könne, die DDR in Richtung Westen zu verlassen.

„Mir lief es in diesem Moment heiß und kalt den Rücken hinunter. Ich bewegte mich urplötzlich auf sehr gefährlichem Terrain.“ Schließlich ging es um das Thema Beihilfe zur Republikflucht.Wie Müller sagte, habe er deutlich gemacht, dass er dafür die falsche Adresse sei, und damit sei das Thema auch erledigt gewesen. Nach der Wende fand er den Inhalt dieses Gesprächs in seiner Stasi-Akte wortwörtlich wieder.

Als West-Bürger im FDGB-Heim

Und einmal konnte er als Westbürger 1990 sogar noch Urlaub in einem FDGB-Ferienheim auf dem Darß machen. „Das war eine schöne Erfahrung.“ Auch wenn er am ersten Tag kein Essen mehr bekommen habe. „Wir trafen am frühen Abend ein, aber da war die Bude schon zu.“

Mit der Zeit wurde Klaus-Dieter Müller zudem ein richtiger Fan des Ostrocks. „Ich habe die Platten und CDs etwa von den Puhdys oder von Karat komplett.“ Gern hört er auch City. Als die Band unlängst in der Stadthalle Falkensee auftrat, durfte er natürlich nicht fehlen.

Amiga-Platten gekauft

Angefangen hatte die Musikliebe Ende der 70er-Jahre. Mit den 25 Mark aus dem Mindestumtausch fuhr er oft zum Alex in den großen Plattenladen. „Da schaute ich dann, was es an Amiga-Platten gibt.“

Überhaupt beschäftigt sich Müller bis heute ausgiebig und gern mit der DDR. Ein Grund dafür: „Ich war schon immer ein Linker, bin seit 42 Jahren in der SPD. Wohl auch deshalb war ich der DDR gegenüber aufgeschlossen. Für einen Westberliner habe ich von der Geschichte des Arbeiter- und Bauernstaates recht fundierte Kenntnisse“, sagt er schmunzelnd.

Seit 2016 in Nauen

In Nauen wohnt Klaus-Dieter Müller mit seiner Frau erst seit dem Jahre 2016. Zuvor lebte die Familie 22 Jahre in Fulda. „Ich hatte immer großes Heimweh nach Berlin.“ Nach seiner Pensionierung suchte er eine Wohnung in Berlin, fand aber nichts geeignetes. In Nauen wurde er dann bei Verwandten fündig, die eine Wohnung zur Verfügung stellen konnten.

Von Andreas Kaatz