Nauen

Ein fünfjähriger Junge wurde Dienstagabend im Bredower Weg in Nauen von einem Auto angefahren und schwer verletzt. Ein 43-jähriger Autofahrer befuhr die Straße in Richtung Lindenplatz und hatte offenbar übersehen, dass der Junge die Straße überquerte und ihn angefahren Der Junge musste von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht werden. Vor Ort stellte die Polizei bei dem Autofahrer Alkoholgeruch fest. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab schließlich einen Wert von 1,24 Promille. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und der Führerschein des Mannes sichergestellt. Außerdem wurde eine Anzeige aufgenommen. Wie genau es zu dem Unfall kam, ermittelt jetzt die Kriminalpolizei.

Von MAZ