Nauen

Mehr Praxisbezug in der Berufs- und Studienorientierung. Das ist das Ziel von Irene Petrovic-Wettstädt, Geschäftsführende Gesellschafterin am Leonardo da Vinci Campus, und Eckhard Vierjahn, Leiter des Oberstufenzentrum Havelland (OSZ). Vor Kurzem haben beide dazu einen Kooperationsvertrag in der Bibliothek des Leonardo da Vinci Campus unterschrieben.

Damit es weniger Studienabbrüche gibt

„Dass wir einen Fachkräftemangel haben, ist inzwischen jedem bewusst. Um weniger Berufs- und Studienabbrüche zu haben, versuchen wir den Auszubildenden und Studierenden ein klares Bild von unterschiedlichsten Berufen in gemeinsamen Veranstaltungen zu vermitteln“, so Petrovic-Wettstädt.

Vierjahn begrüßt die Kooperation ebenfalls: „Wir alle möchten auch eine gute Qualität bei der Betreuung von unseren Kindern und Enkeln. Mit einer praxisbezogenen Ausbildung und für alle geltende Erziehungsstandards tragen wir dazu ein großes Stück bei.“

Zusammenarbeit bei Erzieherausbildung

Die Kooperation zwischen Campus und Oberstufenzentrum sieht des Weiteren eine enge Zusammenarbeit in den Bereichen Erzieherausbildung und Sozialassistenz vor. Die Auszubildenden des OSZ haben die Möglichkeit, sich durch Praktika und Berufsfelderkundungstage ein klares Bild von der gewählten Berufsausbildung zu machen.

Von MAZ Havelland